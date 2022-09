Ατύχημα στη σκηνή: Τρομακτική πτώση του Post Malone

Ο ράπερ Post Malone, κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Σεντ Λούις το βράδυ του Σαββάτου, είχε μια άτυχη και επικίνδυνή στιγμή. Ο 27χρονος Αμερικανός ράπερ τη στιγμή που ερμήνευε το Circles στο Enterprise Center, παραπάτησε και προσγειώθηκε με δύναμη στη σκηνή, αφήνοντας άφωνους fans και συνεργάτες του. Σύμφωνα με τον μάνατζέρ του, ο ράπερ υπέστη μώλωπες στα πλευρά, όταν έπεσε από ένα άνοιγμα στη σκηνή κατά τη διάρκεια της παράστασής του στο Σεντ Λούις.

Post Malone made a few more die hard fans when he fell through a hole in the stage cracking 3 ribs. Fans said he came back out on stage after 10 minutes saying he was sorry & hurting so bad he was crying, then someone gave him a beer and he finished the concert.#PostMalone pic.twitter.com/eFZBn8TffU

— ∼Marietta (@MariettaDaviz) September 18, 2022