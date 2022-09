Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: 1.600 χιλιόμετρα με μία φόρτιση

Ένα βήμα πιο κοντά στην γραμμή παραγωγής βρίσκεται το ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Aptera, το οποίο καταρρίπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ στον τομέα της αυτονομίας. Το Gamma, όπως ονομάζεται το τρίτροχο δημιούργημα της Aptera, είναι το μοναδικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον πλανήτη το οποίο με τη βοήθεια του ήλιου και της τύχης μπορεί να διανύσει έως και 1.610 χιλιόμετρα χωρίς να χρειαστεί να φορτίσει. Η τελευταία έκδοση του ηλεκτροκίνητου Aptera διαθέτει περισσότερα φωτοβολταϊκά panel γεγονός που με τη σειρά του επιτρέπει να την ταχύτερη φόρτιση των συσσωρευτών ηλεκτρικής ενέργειας εκείνες τις ώρες που το αυτοκίνητο είναι εκτεθειμένο στον ήλιο.

Solar-Powered EV With 1,000-Mile Range Coming Next Year. The Aptera Gamma prototype was recently unveiled at Fully Charged Live in San Diego. #electricvehicles #reveal #video Read: https://t.co/QssbFC2geA pic.twitter.com/Cb2MuTjCQp

