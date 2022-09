Κηδεία βασίλισσας Ελισάβετ: Έως και μία ημέρα η αναμονή για το ύστατο χαίρε

Η βρετανική κυβέρνηση έκανε σήμερα έκκληση στους πολίτες να μη συρρέουν στο Λονδίνο για να σταθούν στην ουρά και να προσκυνήσουν το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ καθώς η τεράστια ζήτηση σημαίνει ότι ο χρόνος αναμονής ξεπερνά τις 24 ώρες. Σήμερα, το υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε ότι θα “παγώσει” την είσοδο στην ουρά αν η ζήτηση αυξηθεί πολύ και στη μια μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα ανακοίνωσε: “Σας παρακαλούμε μην πηγαίνετε εκεί”.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη προσκυνήσει έχοντας περιμένει υπομονετικά επί ώρες μέσα στο κρύο για να αποτίσουν φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα. Το κοινό μπορεί να αποτίνει φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα ως τις 06:30 (τοπική ώρα, 08:30 ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας.

Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, ιδιαίτερα δημοφιλούς έπειτα από 70 χρόνια στον θρόνο, προκάλεσε μεγάλη θλίψη στη Βρετανία. Τη Δευτέρα το πρωί το φέρετρο της Ελισάβετ Β’ θα μεταφερθεί στο Αββαείο του Ουέστμινστερ όπου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της στις 11:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας). Πρόκειται για την πρώτη κρατική κηδεία που πραγματοποιείται στη Βρετανία μετά από αυτή του Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1965.

Περίπου 2.000 καλεσμένοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο, εστεμμένοι, αλλά και ανώνυμοι που έχουν τιμηθεί, θα παραστούν στην τελετή.

Θα είναι το πιο σημαντικό γεγονός που έχει αναλάβει να περιφρουρήσει η αστυνομία του Λονδίνου, όπως ανακοίνωσε. Ακόμη μεγαλύτερο και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012.

Η Ελισάβετ Β’ θα ταφεί τη Δευτέρα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στον πύργο του Ουίνδσορ, στο δυτικό Λονδίνο, δίπλα στον πατέρα της βασιλιά Γεώργιο Στ’ και τον σύζυγό της, πρίγκιπα Φίλιππο.

Such enormous regard for those who have queued through a very cold night to pay their respects. Young & old, retired service personnel, those with disabilities & health concerns. No queue jumping. Respect. 🙌🏻#QueueForTheQueen #TheQueue pic.twitter.com/NrdHfFqD6N

— Juliet McKee (@JulietMckee) September 17, 2022