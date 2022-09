Λεωφορείο υδρογόνου Αθήνα: Λίγο πριν τα δοκιμαστικά δρομολόγια

Την ώρα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο διαγωνισμός για την προμήθεια 650 νέων, σύγχρονων λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο Ο.ΣΥ. στρέφει το ενδιαφέρον του και στην υδρογονοκίνηση, όντας έτοιμος να ξεκινήσει τα δοκιμαστικά δρομολόγια ενός σχετικής τεχνολογίας λεωφορείου. Τα τελευταία θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο της πρωτεύουσας τον προσεχή Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.ΣΥ., Στέφανος Αγιάσογλου, συμμετέχοντας στην ημερίδα του Υπερταμείου με θέμα «Δημιουργώντας νέες ευκαιρίες βιώσιμης και περιφερειακής ανάπτυξης στη χώρα. Η αναπτυξιακή στρατηγική του Υπερταμείου και των εταιρειών του σε Real Estate, Υποδομές και Logistics», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ.

Καθοριστική συμβολή στην διερεύνηση των προοπτικών αξιοποίησης του υδρογόνου από τις αστικές συγκοινωνίες έχει και η εταιρεία «Δημόκριτος» που πρόσφατα εγκαινίασε το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής, αποθήκευσης και ανεφοδιασμού υδρογονοκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα. Ο σταθμός έχει κατασκευαστεί μέσα στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

Το λεωφορείο υδρογόνου που θα εκτελέσει τα δοκιμαστικά δρομολόγια στους δρόμους θα είναι της εταιρείας Solaris, έχει φυσικά μηδενικές εκπομπές ρύπων αφού βγάζει μόνο νερό, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοκιμαστούν και άλλα λεωφορεία. Οι δοκιμές αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 3 εβδομάδες και θα ακολουθήσουν τα πρότυπα των αντίστοιχων δοκιμών των 5 ηλεκτρικών λεωφορείων. Όσον αφορά τη διαδρομή που θα εκτελεί το λεωφορείο υδρογόνου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η δοκιμή θα διεξαχθεί κατά πάσα πιθανότητα στη γραμμή 2 «Ανω Κυψέλη – Παγκράτι – Καισαριανή» του ΟΑΣΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΟΣΥ υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού κόστους 50 εκ. ευρώ για τηλεματική, logistics και βέλτιστη διαχείριση βλαβών ώστε να μειωθεί ο χρόνος επισκευής των οχημάτων. Τέλος, βρίσκεται σε εξέλιξη και ο διαγωνισμός «Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων για τις μείζονες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης» για την προμήθεια των νέων, σύγχρονων λεωφορείων που θα κινούνται στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Αυτός αφορά συνολικά 650 νέα λεωφορεία, εκ των οποίων τα 350 είναι ηλεκτρικά και τα 300 συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

Public transportation is a focus area for #Hydrogen & #FC. Buses are using FC stack (Ballard, Toyota, Hyzon etc) & range varies from 300 to 800km depending on number of H2 storage tanks. In picture, Solaris bus using Ballard. pic.twitter.com/JwxplaQ75t

— GoGreenHydrogen (@GoGreenhydrogen) April 17, 2021