Σύνοδος Σαγκάη: O Σι Τζινπίνγκ απέφυγε να παραστεί σε επίσημο δείπνο με Πούτιν και Ερντογάν

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δεν παρέστη σε ένα δείπνο με τους ηγέτες 11 χωρών σε μία περιφερειακή διάσκεψη ασφάλειας, ευθυγραμμιζόμενος με την πολιτική της κινεζικής αντιπροσωπείας για την COVID-19, όπως δήλωσε σήμερα στο Reuters μία πηγή από την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν. Ο Σι πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψή του στο εξωτερικό από την έναρξη της πανδημίας και λαμβάνει μέρος αυτή την εβδομάδα σε μία διάσκεψη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, εντός του οποίου, έχουν ηγετικό ρόλο η Κίνα και η Ρωσία.

Η διάσκεψη αυτή, πραγματοποιείται στην πόλη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν. Ωστόσο, ο ίδιος απουσίασε από τις ομαδικές φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν αργά χθες το βράδυ, όταν οι ηγέτες των χωρών της συνόδου, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πήγαν στο δείπνο.

