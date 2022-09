Συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν: Συνομίλησαν για 40 λεπτά οι δύο πρόεδροι

Περίπου 40 λεπτά κράτησε η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγίπ Ερντογάν, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, η οποία διεξάγεται στο Ουζμπεκιστάν. Η συνάντηση των δυο ηγετών έγινε χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων και επικεντρώθηκε στη συνεργασία Ρωσίας και Τουρκίας για τη μεταφορά από τα ουκρανικά λιμάνια, καθώς και στις ενεργειακές σχέσεις που διατηρούν.

«Η Τουρκία έχει γίνει μια από τις πιο αξιόπιστες διαδρομές για τις αποστολές φυσικού αερίου από τη Ρωσία, ακόμα και στην Ευρώπη. Ο TurkStream λειτουργεί ομαλά» σχολίασε ο Πούτιν στη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, προσθέτοντας πως το ένα τέταρτο των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου στην Τουρκία θα πληρώνεται σε ρούβλια. «Όπως γνωρίζετε, η συμφωνία μας για την προμήθεια φυσικού αερίου ρωσικής προέλευσης στην Τουρκία, προβλέπει πληρωμή του 25% των προμηθειών αυτών σε ρούβλια. Η συμφωνία αυτή τίθεται άμεσα σε ισχύ», είπε.

Putin was humiliated for the second time in a row

Yesterday he was from Kyrgyzstan, and today the president of Turkey was late for the meeting. Note that earlier the bunker himself liked to come later, showing "who is in charge." pic.twitter.com/CbSXUsH6CE

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 16, 2022