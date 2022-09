Κίνα φωτιά: Μεγάλη πυρκαγιά σε ουρανοξύστη

Στις φλόγες τυλίχθηκε ουρανοξύστης στην Κίνα, με πληροφορίες για θύματα να μην υπάρχουν μέχρι στιγμής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από άγνωστα αίτια σε τεράστιο ουρανοξύστη, που στεγάζει γραφεί της κρατικής κινεζικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών στη 10 εκατ. κατοίκων πόλη Τσανγκσά, πρωτεύουσα της ευρύτερης περιφέρειας, στην κεντρική Κίνα. «Πυκνός καπνός βγαίνει από το κτίριο και δεκάδες όροφοι έχουν παραδοθεί στις φλόγες», μεταδίδει το CCTV. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά στον ουρανοξύστη φιλοξενεί τα γραφεία της China Telecom.

