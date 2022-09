Ελισάβετ – λαϊκό προσκύνημα: Ουρά 8 χλμ. και 14 ώρες αναμονή για τη βασίλισσα

Σε παροξυσμό οι Βρετανοί, θέλοντας να αποχαιρετήσουν την επί 70 χρόνια βασίλισσά τους. Η κατάσταση είναι τέτοια, που στο λαϊκό προσκύνημα στο πλαίσιο της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ ζητήθηκε μια… παύση. Η ουρά, για να καταφέρει κανείς να μπει στην παλαιότερη αίθουσα του παλατιού του Γουέστμινστερ, φθάνει τα 8 χιλιόμετρα, ενώ η αναμονή τις 14 ώρες. Όσο κι αν αυτό φαίνεται αποτρεπτικό, οι Λονδρέζoι, και όχι μόνο, εξακολουθούν να συνωστίζονται κατά δεκάδες χιλιάδες, για το τελευταίο «αντίο» στη βασίλισσα. Να σημειωθεί ότι το λαϊκό προσκύνημα ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης και θα ολοκληρωθεί το πρωί της Δευτέρας, δύο ώρες πριν η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ ξεκινήσει για το ταξίδι προς το Αββαείο του Γουέστμινστερ, όπου θα τελεστεί η μεγαλοπρεπής κηδεία, παρουσία δεκάδων ηγετών από όλη την υφήλιο.

Δείτε live:

Η κηδεία θα αποτελείται ουσιαστικά από διαδοχικές τελετές… Μετά το Αββαείο του Γουέστμινστερ θα ακολουθήσει δεύτερη τελετή, παρουσία 800 ατόμων, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου του Γουίνδσορ. Και μετά η ταφή, στις 9:30 το βράδυ ώρα Ελλάδος.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τέτοια, μάλιστα, που η κυβέρνηση αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση, μέσω της οποίας αναφέρει ότι θα γίνει παύση προσέλευσης για έξι ώρες, για να ξεμπλοκάρει κάπως το σύστημα. Σε ενημέρωσή του, το υπουργείο Πολιτισμού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αθλητισμού, ανέφερε ότι το πάρκο Southwark, όπου τελειώνει επίσημα η ουρά για το Γουέστμινστερ, είχε «φτάσει στο πικ της χωρητικότητάς του» και η είσοδος θα σταματούσε για τουλάχιστον έξι ώρες. «Μην επιχειρήσετε να μπείτε στην ουρά μέχρι να ανοίξει ξανά», ήταν η συμβουλή με την οποία έκλεινε η ανακοίνωση.

Τακτικές ενημερώσεις δημοσιεύονται στο Twitter, ενώ μια ζωντανή παρακολούθηση της ουράς είναι επίσης διαθέσιμη στο YouTube. Η ανακοίνωση μάλιστα της κυβέρνησης προκάλεσε περαιτέρω σύγχυση μεταξύ όσων είχαν ήδη συγκεντρωθεί στο πάρκο, σχετικά με το τι έπρεπε να κάνουν στη συνέχεια.

Mourners are waiting up to 11 hours in a 7km line to bid a final farewell to Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/9vVC8x9UiQ

Η ουρά ακολουθεί τη νότια όχθη του ποταμού Τάμεση από το Παλάτι του Ουέστμινστερ, μέσω του Λάμπεθ, του Σάουθγουορκ και του Μπέρμοντσεϊ. Εν τω μεταξύ, έχει ξεσπάσει διαμάχη σχετικά με το ποιος επιτρέπεται να παρακάμψει την ουρά για να αποτίσει φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα, αφού προέκυψε ότι βουλευτές και λόρδοι είχαν ειδική πρόσβαση. Η ανακοίνωση της διακοπής της ουράς έγινε λίγο μετά την επιβεβαίωση ότι τα εγγόνια της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ θα πραγματοποιήσουν 15λεπτη αγρυπνία στο Westminster Hall το βράδυ του Σαββάτου.

The queue to see the Queen's coffin is now more than four miles long and stretches from Westminster Hall past Tower Bridge – and continues to grow.

Latest: https://t.co/BP4jNj9xyT pic.twitter.com/BAEaCZ8aDs

