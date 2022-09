Ημιτελικοί Ευρωμπάσκετ 2022 – σήμερα: Απόψε το ζευγάρι για του τελικού

Γαλλία ή Πολωνία; Γερμανία ή Ισπανία. Απόψε το βράδυ θα μάθουμε ποιες ομάδες θα αποτελέσουν τους δυο “μονομάχους” του τελικού για την κούπα του Eurobasket 2022. Το Eurobasket 2022 έχει φτάσει λίγο πριν το φινάλε του και την ανάδειξη της κορυφαίας ομάδας της Ευρώπης για το 2022.

Η ημιτελική φάση του Eurobasket 2022 διεξάγεται σήμερα Παρασκευή (16/09). Στον πρώτο ημιτελικό του θεσμού θα μονομαχήσουν η Πολωνία, με την… επτάψυχη Γαλλία στις 18:15, αγώνας που θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ3. Στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας στις 21:30, που θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ3, η «οικοδέσποινα» Γερμανία θα μονομαχήσει με την Ισπανία. Η Πολωνία έκανε μια από τις μεγάλες εκπλήξεις της διοργάνωσης, αποκλείοντας τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς στους «8» (87-90), ενώ η «οικοδέσποινα» Γερμανία με καταιγισμό από τρίποντα- έστειλε την Ελλάδα… σπίτι της (107-96).

