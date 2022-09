Φέντερερ – απόσυρση: Μεγάλοι αθλητές αποχαιρετούν τον Ελβετό τενίστα

Τα δύο πρόσωπα που άλλαξαν το ρου της ιστορίας του τένις, η Σερένα Γουίλιαμς και ο Ρότζερ Φέντερερ, ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από την ενεργό δράση με λίγες εβδομάδες διαφορά. Πρώτη το έπραξε η Γουίλιαμς και χθες ήταν η σειρά του Ελβετού. Η Αμερικανίδα τενίστρια θέλησε κι αυτή να αποχαιρετήσει από τα court τον Φέντερερ, τονίζοντας πως είχαν παρόμοιο μονοπάτι στην καριέρα τους και ήταν από τους ανθρώπους που αποτελούσε έμπνευση για την ίδια.

«Έψαχνα τον τέλειο τρόπο για να το πω αυτό, καθώς έβαλες τόσο εύγλωττα σε αυτό το παιχνίδι, τελεία, όπως και στην καριέρα σου. Πάντα σε κοίταζα και σε θαύμαζα. Οι δρόμοι μας ήταν πάντα τόσο όμοιοι, τόσο ίδιοι. Ενέπνευσες εκατομμύρια ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου και εμένα και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Σε χειροκροτώ και ανυπομονώ για όλα όσα θα κάνεις στο μέλλον. Καλώς ήρθες στο κλαμπ συνταξιοδότησης. Και σε ευχαριστώ γι’ αυτό που είσαι Ρότζερ Φέντερερ».

Ένας ακόμη τεράστιος αθλητής, αποχαιρέτησε με το δικό του μήνυμα από τα court τον Ρότζερ Φέντερερ. Ο λόγος για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος με ένα ποστάρισμα στα σόσιαλ, αναφέρθηκε στον Ελβετό ως ένα παράδειγμα για κάθε αθλητή.

«Μια ιδιοφυία, μοναδική στην ιστορία του τένις και ένα παράδειγμα για κάθε αθλητή. Εύχομαι το καλύτερο στη νέα εποχή της ζωής σου, θα μας λείψει να σε βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο να μας κάνεις να ευχαριστιόμαστε με την παρουσία σου» έγραψε χαρακτηριστικά ο Μέσι.

Συγκινημένος είναι ο Ράφα Ναδάλ μετά την ανακοίνωση του Ρότζερ Φέντερερ περί αποχώρησής του από τον κόσμο του τένις. Ξεκίνησαν να παίζουν μαζί το 2004 και έως σήμερα μέτρησαν 40 παιχνίδια. Στο Μαϊάμι ξεκίνησε το 2004 μια σπουδαία “κόντρα” αλλά πάνω από όλα ο Ρότζερ Φέντερερ με τον Ράφα Ναδάλ ήταν και είναι πολύ καλοί φίλοι. Ο Ισπανός τενίστας με τα 22 Grand Slam λίγη ώρα μετά από την ανακοίνωση της απόσυρσης του Ελβετού από την ενεργό δράση εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Αγαπητέ Ρότζερ, φίλε μου και ανταγωνιστή μου. Ευχόμουν αυτή η μέρα να μην έρθει ποτέ. Είναι μια θλιβερή μέρα για μένα προσωπικά και για τον κόσμο των σπορ σε όλο τον κόσμο. Στο έχω πει όταν μιλούσαμε και τώρα είμαστε εδώ. Ήταν μια ευχαρίστηση, αλλά και τιμή και απόλαυση να μοιραστώ όλα αυτά τα χρόνια μαζί σου, το να ζήσω όλες αυτές τις απίστευτες στιγμές εντός και εκτός κορτ. Θα έχουμε πολλές περισσότερες στιγμές να μοιραστούμε στο μέλλον και πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί, το ξέρουμε αυτό. Για τώρα, σου εύχομαι κάθε ευτυχία με τη γυναίκα σου, Μίρκα, τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, να απολαμβάνεις ό,τι είναι μπροστά. Τα λέμε στο Λονδίνο, στο Laver Cup».

