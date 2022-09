Φανέλα Μάικλ Τζόρνταν: Το αστρονομικό ποσό που έπιασε σε δημοπρασία

Η λατρεία στο πρόσωπο του Μάικλ Τζόρνταν είναι δεδομένη και όπως αποδεικνύεται παραμένει διαχρονική. Όταν πρόκειται για αντικείμενα που έχουν σχέση με τον «Air», αυτό γίνεται ακόμα πιο σαφές. Άλλο ένα παράδειγμα που αποδεικνύει τη λατρεία του κόσμου για τον Τζόρνταν, έρχεται από το ποσό που έπιασε σε μια δημοπρασία η φανέλα του. Η φανέλα του κορυφαίου NBAer από την τελευταία του σεζόν με τους Σικάγο Μπουλς (1997-98) πωλήθηκε έναντι του ασύλληπτου και ιστορικού ποσού των 10,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα χρήματα αυτά προκαλούν… ίλιγγο, ενώ η συγκεκριμένη φανέλα, την οποία φόρεσε ο «Air» στο Game 1 των τελικών του NBA της σεζόν 1997-98 ανάμεσα στους Σικάγο Μπουλς και τους Γιούτα Τζαζ, έγινε το πρώτο αντικείμενο του ΝΒΑ που πουλήθηκε για τόσα χρήματα.

Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για τιμή πώλησης περίπου στα 5 εκατομμύρια δολάρια, το ποσό εκτοξεύτηκε και διπλασιάστηκε. Εν τέλει, έφτασε τα 10,1 εκατομμύρια δολάρια και φυσικά το γεγονός αποτέλεσε ακόμη μια επιτυχία του Τζόρνταν εκτός παρκέ.

A record-breaking day. Michael Jordan's iconic 1998 NBA Finals 'The Last Dance' jersey has sold for $10.1 million, setting records for a basketball jersey, any game-worn sports memorabilia, and most valuable #MichaelJordan item ever sold at auction. pic.twitter.com/7t8G98N5pW

— Sotheby's (@Sothebys) September 15, 2022