Δε γελάει κανείς με τα αστεία σας; Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση (και γι’ αυτό)

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κιότο στην Ιαπωνία ανέπτυξαν ένα ρομπότ με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που του προσδίδει αίσθηση χιούμορ και ικανότητα γέλιου ανάλογη με την εκάστοτε περίσταση. Το ρομπότ αντιδρά κατάλληλα στο ανθρώπινο γέλιο με το δικό του γέλιο και με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί το αίσθημα ενσυναίσθησης και καλύτερης επικοινωνίας. Εδώ και χιλιάδες χρόνια, τουλάχιστον από την εποχή του Πλάτωνα και πολύ αργότερα του Φρόιντ, οι φιλόσοφοι, οι ψυχολόγοι και οι επιστήμονες έχουν καταπιαστεί με τα ερωτήματα “τι είναι τόσο αστείο;” και “γιατί γελάμε με τα αστεία;”. Ερωτήματα που δύσκολα έχουν μία απάντηση αποδεκτή από όλους.

Οι Ιάπωνες ερευνητές, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Κότζι Ινούε του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας της Νοημοσύνης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Ρομποτικής “Frontiers in Robotics and AI”, προίκισαν το ανθρωποειδές ρομπότ “Erica” με ένα “έξυπνο” σύστημα διαδραστικού γέλιου, με στόχο να βελτιώσουν τη φυσικότητα της επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους και τις μηχανές.

“One of the things I’d keep in mind is that a robot or algorithm will never be able to understand you. It doesn’t know you, it doesn’t understand you and doesn’t understand the meaning of laughter.” https://t.co/c8MMnROKUX

— Reverse Invigilation (@hypervisible) September 15, 2022