Ζιζέλ – σύζυγος: “Θέλω να είναι ευτυχισμένος”

Την επιστροφή της στην καριέρα της ανακοίνωσε το διάσημο μοντέλο Ζιζέλ, αποκαλύπτοντας πως ήρθε πλέον η σειρά της, έχοντας παραμείνει χρόνια στο περιθώριο του συζύγου της. Η 42χρονη Ζιζέλ συζήτησε τις επόμενες κινήσεις της κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο περιοδικό Elle και αναγνώρισε ότι αποσύρθηκε από τη δική της καριέρα για να στηρίξει τον σύζυγό της Τομ Μπράντι και την οικογένειά της, αλλά αισθάνεται πως «έκανε το χρέος της» και πως τώρα πρέπει να επικεντρωθεί στον εαυτό της και στις φιλοδοξίες της.

«Έκανα το καθήκον μου, το οποίο ήταν να είμαι εκεί για τον Τομ. Μετακόμισα στη Βοστόνη και επικεντρώθηκα στο να δημιουργήσω ένα περιβάλλον αγάπης για να μεγαλώσουν τα παιδιά μου και να είμαι εκεί για να τον υποστηρίξω και να στηρίξω τα όνειρά του. Βλέποντας τα παιδιά μου να πετυχαίνουν και να γίνονται οι όμορφοι μικροί άνθρωποι που είναι, βλέποντας εκείνον να πετυχαίνει και να νιώθει ολοκληρωμένος από την καριέρα του, αυτό με κάνει ευτυχισμένη. Σε αυτό το σημείο της ζωής μου αισθάνομαι ότι έχω κάνει καλή δουλειά σε αυτό».

