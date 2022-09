Μετανάστες – Τουρκία: Η απάντηση Μηταράκη στην ανάρτηση Σοϊλού

Απάντηση στις αθλιότητες του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού ότι η Ελλάδα εμπλέκεται σε περιστατικό υποτιθέμενης επαναπροώθησης, με αποτέλεσμα τον θάνατο 6 μεταναστών, στη θαλάσσια περιοχή της Μαρμαρίδας και εντός των Τουρκικών χωρικών υδάτων έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης. Ο κ. Μηταράκης αρνήθηκε κάθε ανάμειξη της Ελλάδας στο καταγγελλόμενο περιστατικό, ενώ κάλεσε την Τουρκία να παρέχει προστασία στους πρόσφυγες κι όχι να τους προωθεί.

Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Σουλεϊμάν Σοϊλού στο twitter, στο οποίο κατηγορούσε την Ελλάδα για θανάτους μεταναστών, εκ των οποίων δύο ήταν παιδιά, ενώ δημοσίευσε βίντεο που όπως υποστηρίζει, δήθεν επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του. «Η Τουρκία συνεχίζει να προσπαθεί να κατηγορήσει την Ελλάδα και την ΕΕ για την αποτυχία τους να προστατεύσουν τα εξωτερικά τους σύνορα. Η Τουρκία χρειάζεται να δώσει προστασία τους πρόσφυγες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο κι όχι να τους προωθεί. Η Ελλάδα αρνείται κάθε εμπλοκή στο υποτιθέμενο θανατηφόρο περιστατικό» τόνισε ο κ. Μηταράκης.

Turkey continues to try to blame 🇬🇷 and the 🇪🇺 for their failure to protect their external borders. 🇹🇷 needs to provide protection to refugees in accordance with international law and not push them forward. Greece denies any involvement in the alleged fatal incident. https://t.co/JjfBGEltUX

— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) September 14, 2022