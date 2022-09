Ελληνοτουρκικά – Τσαβούσογλου: «Εμείς αποφασίζουμε πότε και πού θα πάμε»

Συνάντηση με δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας είχε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου και δεν παρέλειψε για ακόμα μια φορά να επιτεθεί στην Ελλάδα. Ειδικότερα, όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην επίσκεψή του στο Παρίσι, ότι «περιμένουμε όσους απειλούν ότι θα έρθουν μια νύχτα, να έρθουν στο φως της ημέρας», o Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με τουρκικά Μέσα, απάντησε πως «εμείς θα αποφασίσουμε πότε και πού θα πάμε», εξαπολύοντας έτσι μια ακόμα ευθεία απειλή σε βάρος της Ελλάδας. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να υπάρξουν συναντήσεις μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων αξιωματούχων στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της επερχόμενης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. «Δεν υπάρχει μια προγραμματισμένη συνάντηση», δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ και συνέχισε: «Η Ελλάδα ενοχλήθηκε που η Τουρκία έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο».

«Πρώτα υπογράψαμε με την Λιβύη τη συμφωνία για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Μετά καθορίσαμε τα δυτικά όρια της υφαλοκρηπίδας μας. Εννέα φορές προσπάθησαν να μπουν τα πλοία της Ελλάδας, των ελληνοκυπρίων και τρίτων χωρών. Όλα αυτά τα εμποδίσαμε με διπλωματικές προσπάθειες και με τα μέτρα που λάβαμε στο πεδίο. Η προβολή και η επιτυχία της Τουρκίας στον διεθνή χώρο τρελαίνει την Ελλάδα», συμπλήρωσε ο Τσαβούσογλου. Τέλος, ενημέρωσε πως θα εκπροσωπήσει την Τουρκία στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ τη Δευτέρα (19/9) στο Λονδίνο, καθώς και ότι θα ταξιδέψει στις 27 Σεπτεμβρίου στην Ιαπωνία για την κηδεία του Σίνζο Άμπε.

Turkish foreign minister dismisses Greek premier's remarks on waiting to see Türkiye ‘in the light of day,’ saying, ‘We will decide when and where to go’

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 14, 2022