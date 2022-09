Πομπή βασίλισσας Ελισάβετ – Λονδίνο: Πεζή ακολουθούν οι Κάρολος, Γουίλιαμ, Χάρι

Ξεκίνησε η πομπή για την μεταφορά της σορού της εκλιπούσας μονάρχη από το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ ως το Γουέστμινστερ Χολ, όπου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι την κηδεία της βασίλισσας τη Δευτέρα. Η σορός της Ελισάβετ θα μεταφερθεί από μέλη του βασιλικού ιππικού πάνω σε κιλλίβαντα (ανοιχτή άμαξα μεταφοράς όπλου βολής) και θα συνοδευθεί από μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ και οι εγγονοί της βασίλισσας, πρίγκιπας Γουίλιαμ και πρίγκιπας Χάρι.

Το φέρετρο θα είναι σκεπασμένο με το βασιλικό λάβαρο και πάνω του θα είναι τοποθετημένο το Αυτοκρατορικό Στέμμα, το οποίο μεταξύ άλλων κοσμείται από πετράδι κομμένο από το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου, γνωστό ως Cullinan. Η πομπή θα διανύσει μια απόσταση 1.800 μέτρων και εκτιμάται πως θα διαρκέσει περίπου 38 λεπτά, κατά τα οποία θα ακούγονται πένθιμοι κανονιοβολισμοί και η καμπάνα του Μπιγκ Μπεν.

Την ημέρα που πλήθος κόσμου συρρέει στο Λονδίνο για να πει ένα μεγάλο «αντίο» στη μακροβιότερη μονάρχη, υπό τους ήχους των κανονιοβολισμών και της καμπάνας του Big Ben, σηματοδοτεί η 14η Σεπτεμβρίου. Το ημερολόγιο δείχνει ότι η Βρετανία βρίσκεται πέντε ημέρες πριν από την κηδεία, η οποία θα τελεστεί τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου.

Εκτιμάται ότι πάνω από ένα εκατ. άνθρωποι θα θελήσουν να ακολουθήσουν την πομπή με το φέρετρο της μακροβιότερης μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου. «Φρούριο» η περιοχή έξω από το Μπάκιγχαμ, καθώς στα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας συμβάλλουν 10.000 αστυνομικοί και πάνω από 1800 στρατιωτικοί.

Watch live: The Queen's coffin will leave Buckingham Palace today in a procession to Westminster Hall, where it will lie in state https://t.co/iyP7r0wc28

— Sky News (@SkyNews) September 14, 2022