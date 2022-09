Πρίγκιπας Γουίλιαμ – Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Το άγνωστο «ειδύλλιο»

Μια παλαιότερη συνέντευξη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς ήρθε και πάλι στο φως, αποκαλύπτοντας ότι βρέθηκε μια «ανάσα» από το να βγει ραντεβού με τον… τότε πρίγκιπα Γουίλιαμ. Η συνέντευξη, την οποία είχε παραχωρήσει η ποπ σταρ το 2002 στον γνωστό Βρετανό παρουσιαστή Φρανκ Σκίνερ, ήρθε στην επιφάνεια με αφορμή το γεγονός ότι ο δούκας, πλέον, Γουίλιαμ, είναι ο νέος διάδοχος του θρόνου, μετά τον θάνατο της γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ, σε ηλικία 96 ετών.Ο δούκας της Κορνουάλης έχει πάντα στο πλάι του τη σύζυγό του και μητέρα των τριών παιδιών του -του 9χρονου Τζορτζ, της 7χρονης Σάρλοτ και του 4χρονου Λούις- Κέιτ Μίντλετον. Όμως πριν από τη σχέση του με την Κέιτ, δούκισσα πλέον της Ουαλίας και του Κέιμπριτζ, ο πρίγκιπας λέγεται ότι βρέθηκε πολύ κοντά στο να βγει ραντεβού με τη σούπερ σταρ της ποπ, Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Στη συνέντευξή της, η Μπρίτνεϊ ισχυρίζεται ότι το ζευγάρι αντάλλαξε μια σειρά από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα λεγόμενο «διαδικτυακό ειδύλλιο» όταν ήταν έφηβοι. Μάλιστα, πέρα από το «διαδικτυακό φλερτ», είχαν κανονίσει να βρεθούν κατά τη διάρκεια περιοδείας της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ το «έσκασε»… με το άσπρο άλογο

Ωστόσο, τη στιγμή που η ποπ σταρ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της εκείνη την εποχή, μετά από επιτυχίες όπως το «Baby One More Time», ο πρίγκιπας φαίνεται πως δεν ήρθε με το… άσπρο άλογο, αλλά έφυγε! Η 20χρονη τότε Μπρίτνεϊ είπε στον παρουσιαστή: «Ανταλλάξαμε e-mails για λίγο και υποτίθεται ότι θα ερχόταν να με δει κάπου, αλλά δεν τα κατάφερε», δηλώνοντας μάλιστα απογοητευμένη από τη συμπεριφορά του Γουίλιαμ σε σχετική ερώτηση. «Απογοητεύτηκα. Ο Γουίλιαμ ήταν ο πιο ευγενικός άνθρωπος που έχω δει ποτέ», ανέφερε, ενώ τόνισε ότι δεν είχε ιδέα γιατί ο Γουίλ άλλαξε γνώμη για τη συνάντηση. Ωστόσο, δημοσίευμα της «The Sun» τότε αποκάλυψε ότι είχε αποφασίσει να πάει για… κυνήγι αλεπούς. Την εποχή της συνέντευξης, η Britney έβγαινε με τον σταρ των NSync, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, και έναν χρόνο αργότερα η σχέση του Γουίλιαμ με τη νυν σύζυγό του ανακοινώθηκε δημοσίως.

Οι φήμες που κυκλοφορούσαν για το ειδύλλιο Γουίλιαμ-Μπρίτνεϊ

Βέβαια, ήδη πριν το παραδεχθεί δημοσίως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, είχαν αναπτυχθεί φήμες για τη σχέση του ζευγαριού. Οι φήμες αυτές συζητήθηκαν στο βιβλίο «Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan» που δημοσίευσε ο βασιλικός βιογράφος Κρίστοφερ Άντερσεν πέρυσι. Εκεί έγραφε: «Ο Γουίλιαμ και η Σπίαρς προσπάθησαν να τα φτιάξουν όταν ήταν νέοι. Μπορεί να υπήρχαν τηλεφωνικές συνομιλίες, αλλά δεν θυμάμαι ότι κατάφεραν ποτέ πραγματικά να βρεθούν μαζί εκείνη την περίοδο».