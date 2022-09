Αγρυπνία Ελισάβετ: Η συγκλονιστική στιγμή με τα παιδιά της

Τα τέσσερα παιδιά της βασίλισσας Ελισάβετ συγκεντρώθηκαν γύρω από το φέρετρό της σήμερα, σε μια συγκλονιστική βραδινή αγρυπνία μέσα στον καθεδρικό ναό του St Giles, στο Εδιμβούργο. Μετά από μια σύντομη πομπή, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, η βασιλική πριγκίπισσα Άννα, ο πρίγκιπας Άντριου και ο πρίγκιπας Έντουαρντ στάθηκαν ο καθένας σε μία από τις τέσσερις γωνίες του δρύινου φέρετρου με τα κεφάλια τους σκυμμένα, σε μια τελετή γνωστή ως Αγρυπνία των Πριγκίπων.

Queen Elizabeth II’s coffin is leaving the Palace of Holyroodhouse for St Giles’ Cathedral.

The National Anthem sounds as Her late Majesty is carried to the hearse. pic.twitter.com/CiqE0O4PzL

— Royal Central (@RoyalCentral) September 12, 2022