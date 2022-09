Γκολ της χρονιάς: Το ασύλληπτο σουτ που πάει για βραβείο «Πούσκας»

Σοβαρή υποψηφιότητα για το γκολ της χρονιάς και ας είναι ακόμη Σεπτέμβριος, έβαλε ο Τζορκάεφ Ρεάσκο, παίκτης της Νούελς Ολντ Μπόις, στο πρωτάθλημα Αργεντινής, σκοράροντας με ασύλληπτο σουτ. Συγκεκριμένα, στο ματς της Νιούελς Ολντ Μπόις με τη Χιμνάσια Λα Πλάτα, ο επιθετικός των γηπεδούχων «στόπαρε» την μπάλα και με ένα εξαιρετικό σουτ από τα 40 μέτρα «ξέρανε» τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ο οποίος ναι μεν πήδηξε αρκετά ψηλά, ωστόσο δεν κατάφερε να αποκρούσει τη βολίδα του επιθετικού από το Εκουαδόρ, με την μπάλα να πηγαίνει στο δεξί «γάμα».

Η συνέχεια ήταν αναμενόμενη, καθώς όλο το γήπεδο σηκώθηκε στον «αέρα» ξεσπώντας σε έντονους πανηγυρισμούς για το πανέμορφο γκολ του Τζορκάεφ Ρεάσκο, γκολ το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να θέσει υποψηφιότητα για το βραβείο «Πούσκας» (γκολ της χρονιάς).

DJORKAEFF REASCO. ARE YOU KIDDING ME? TAKE A BOW 🚀 pic.twitter.com/lPmuQASKgy

