Viral: Έκανε το μεγαλύτερο ταξίδι σε σκαρί από κολοκύθα και κέρδισε ένα τίτλο Γκίνες

Για τους περισσότερους θα ήταν ένας ανορθόδοξος τρόπος να γιορτάσει κανείς τα γενέθλιά του, όμως για τον Ντουέν Χάνσεν ήταν ο ιδανικός. Ο 60χρονος κατάφερε να ταξιδέψει με μια κολοκύθα 380 κιλών και για πάνω από 60 χιλιόμετρα στον ποταμό Μιζούρι, στη Νεμπράσκα. Ο σκοπός του ταξιδιού του, που ξεκίνησε το πρωί της 27ης Αυγούστου και τερματίστηκε 12 ώρες αργότερα, ήταν για να κερδίσει το ρεκόρ Γκίνες για το συντομότερο ταξίδι σε βάρκα από κολοκύθα. Και τα κατάφερε. «Εκθρονίζοντας» από τη θέση τον μέχρι πρότινος κάτοχο τού ρεκόρ, Ρικ Σουένσον ο οποίος είχε διασχίσει με το κολοκυθένιο σκαρί του το ρεντ ρίβερ, στο τμήμα μεταξύ Μινεσότα και βόρειας Ντακότα.

Nebraska resident Duane Hansen paddled down the Missouri River in a giant hollowed-out pumpkin, breaking the Guinness World Record for riding more than 25.5 miles pic.twitter.com/erIwYVZiuC

