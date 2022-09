Βασίλισσας Ελισάβετ σορός: Ξεκίνησε το “τελευταίο” της ταξίδι

Η νεκροφόρα που μεταφέρει τη σορό της Ελισάβετ Β΄αναχώρησε από την κατοικία της στο Μπαλμόραλ, όπου άφησε την τελευταία της πνοή η βασίλισσα την Πέμπτη, για το Εδιμβούργο, την πρωτεύουσα της Σκωτίας. Το φέρετρο, καλυμμένο με τη σκωτσέζικη σημαία και με ένα μπουκέτο λουλούδια, πέρασε τις πύλες του Μπαλμόραλ λίγα λεπτά μετά τις 12.00 (ώρα Ελλάδας). Κατά μήκος της διαδρομής είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι για να αποτίσουν φόρο τιμής στη βασίλισσα.

Η αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει τη σορό θα διανύσει μια απόσταση 300 χιλιομέτρων και αναμένεται να φτάσει στο ανάκτορο Χόλιρουντχάουζ, την επίσημη κατοικία του μονάρχη στο Εδιμβούργο, γύρω στις 18.00.

Το απόγευμα της Δευτέρας το φέρετρο με τη σορό της Ελισάβετ θα μεταφερθεί, ακολουθούμενο από τον βασιλιά Κάρολο και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, στον καθεδρικό ναό του St Giles στο Εδιμβούργο όπου θα παραμείνει μέχρι την Τρίτη το απόγευμα. ‘Οσο βρίσκεται εκεί, για 24 ώρες, το κοινό θα μπορέσει να αποτίσει τα σέβη του στην βασίλισσα. Μάλιστα, το βράδυ, ο βασιλιάς Κάρολος θα πραγματοποιήσει αγρυπνία με μέλη της βασιλικής οικογένειας στον καθεδρικό ναό St Giles.

24 ώρες αργότερα, την Τρίτη δηλαδή, το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ θα μεταφερθεί στο Λονδίνο με αεροπλάνο της RAF Northolt που θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου. Τη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ θα συνοδεύσει η μοναδική κόρη της, πριγκίπισσα Αννα, όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Το φέρετρο με τη σορό της βασίλισσας αναμένεται να φθάσει στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στις 20:00 το βράδυ την Τρίτη, όπου ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και η βασίλισσα Καμίλα θα παρακολουθήσουν την άφιξή του. Τη νύχτα η σορός της Ελισάβετ θα παραμείνει στο Μπάκιγχαμ στην αίθουσα Bow Room.

Την Τετάρτη η σορός της βασίλισσας θα μεταφερθεί από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο Westminster Hall, μετά τις 2 το μεσημέρι. Το φέρετρό της θα μεταφερθεί σε μια πυροβολαρχία του Βασιλικού Λόχου και θα συνοδεύεται από στρατιωτική παρέλαση καθώς και από μέλη της Βασιλικής Οικογένειας. Ο βασιλιάς Κάρολος θα ηγηθεί της πομπής πίσω από την άμαξα, η οποία θα είναι τυλιγμένη με τη βασιλική σημαία. Το πλήθος θα μπορεί να παρακολουθήσει τη διαδρομή της κατά μήκος των Queen’s Gardens, The Mall, Horse Guards και Horse Guards Arch, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square και New Palace Yard. Το ταξίδι αναμένεται να διαρκέσει περίπου 40 λεπτά. Θα υπάρχουν επίσης μεγάλες τηλεοπτικές οθόνες που θα στηθούν για την περίσταση ειδικά στα Βασιλικά Πάρκα της πρωτεύουσας.

Το φέρετρό της θα είναι καλυμμένο με τη βασιλική σημαία και μόλις φτάσει στο Westminster Hall θα τοποθετηθεί επάνω του το αυτοκρατορικό κρατικό στέμμα και το σκήπτρο. Το φέρετρο θα τοποθετηθεί στη μεγάλη αίθουσα, το παλαιότερο τμήμα του Παλατιού του Ουέστμινστερ, που αποατελεί καρδιά της βρετανικής κυβέρνησης. Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι Τζάστιν Γουέλμπι θα τελέσει μια σύντομη τελετή στην οποία θα παρευρεθούν ο βασιλιάς Κάρολος και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, προτού ανοίξει η αίθουσα για το κοινό. Στη συνέχεια, το κοινό θα μπορεί για τέσσερις ολόκληρες ημέρες να προσκυνά τη σορό της βασίλισσας. Το τελευταίο μέλος της βασιλικής οικογένειας το φέρετρο του οποίου τοποθετήθηκε στην αίθουσα αυτή ήταν η βασιλομήτωρ το 2002. Τότε, 200.000 άνθρωποι σχημάτισαν ουρά για να προσκυνήσουν τη σορό της.

Her Majesty The Queen’s coffin has left Balmoral.

Accompanied by The Princess Royal and Sir Tim Laurence, the cortege will travel to the Palace of Holyroodhouse.

The Wreath on the coffin features Dhalias, Sweet Peas, Phlox, White Heather and Pine Fir from the Balmoral Estate.

