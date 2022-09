Βασίλισσα Ελισάβετ – Τερέζα Μέι: Τι συνέβη όταν έγινε μια… ζημιά στο κάστρο

Η Τερέζα Μέι, απρόσμενα, έκανε την έκπληξη επιλέγοντας στο λόγο της στο βρετανικό κοινοβούλιο να επιστρατεύσει τον κωμικό της εαυτό και να κάνει αναπαράσταση κάποιων αστείων στιγμών με την βασίλισσα. Η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι, επέλεξε πέρα από τα λόγια για την αφοσίωση και την ευγένεια της βασίλισσας Ελισάβετ, χαρακτηριστικά της στα οποία αναφέρθηκαν όλοι, να αναφερθεί στο λόγο της στην βασίλισσα με χιούμορ. Μοιράστηκε στιγμές που φανερώνουν την άλλη πλευρά της βασίλισσας Ελισάβετ, την πιο χιουμοριστική.

Και μάλιστα, η Τερέζα Μέι μοιράστηκε τις στιγμές αυτές με ιδιαίτερη εκφραστικότητα κάνοντας άπαντες να σκάσουν στα γέλια. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό το βίντεο στο οποίο αφηγείται αστεία περιστατικά με την βασίλισσα. Ξεκίνησε το λόγο της λέγοντας ότι ανάμεσα σε όλους τους ηγέτες του κόσμου που έχει γνωρίσει, η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν η πιο ξεχωριστή, ενώ σημείωσε ότι η βασίλισσα ήταν το πρόσωπο στο δωμάτιο στο οποίο πάντα όλοι, ανεξαρτήτως του ποιος ήταν, ήθελαν να μιλήσουν.

“They were the one meeting I would go to that I knew wouldn’t be briefed out to the media” 😆

– Theresa May speaking in Parliament on her weekly audiences with Her Late Majesty the Queen 🥹#QueenElizabeth #ElizabethTheGreat pic.twitter.com/UkamYZRklH

