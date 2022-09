US Open ημιτελικός: Φοβερό ράλι 55 χτυπημάτων στον ημιτελικό

Μαραθώνιος ήταν ο τελευταίος πόντος του 1ου σετ του ημιτελικού του US Open ανάμεσα στον Κάσπερ Ρουντ και τον Κάρεν Κατσάνοφ.

Ο Νορβηγός και ο Ρώσος αντάλλαξαν 55 χτυπήματα για να κλείσει το σετ στο τάι μπρέικ με νικητή τον Ρουντ.

Ο 23χρονος Κάσπερ Ρουντ επικράτησε με 7-6(5), 6-2, 5-7, 6-2 σε 3 ώρες και εξασφάλισε την είσοδο του στον τελικό της Κυριακής εκεί όπου θα παίξει για τον τίτλο και το Νο1 κόσμου με τον Κάρλος Αλκαράθ.

Just your basic 55-shot rally to clinch the first set.#USOpen pic.twitter.com/sVwr7rYXj7

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2022