Βασίλισσα Ελισάβετ – σκίτσα: Τρία συγκινητικά αφιερώματα για τον θάνατό της

Η Βρετανία θρηνεί τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, και το Twitter τιμά τη μνήμη της με συγκινητικά αφιερώματα και σκίτσα. Οι εφημερίδες σε όλο τον κόσμο κυκλοφορούν με πρωτοσέλιδα αφιερωμένα στη βασίλισσα Ελισάβετ. Αλλά και ο κόσμος των social media την αποχαιρετά με τον δικό του τρόπο. Μια ζωγραφιά που έχει συγκινήσει ιδιαίτερα τους διαδικτυακούς χρήστες είναι ένα σκίτσο που δείχνει τη βασίλισσα Ελισάβετ και τον πρίγκιπα Φίλιππο να έχουν αγκαλιάσει ο ένας τον άλλον και να κοιτάζουν μακριά. Δίπλα τους ένα από τα κόργκι, τα αγαπημένα σκυλιά της βασίλισσας Ελισάβετ, έχει γείρει στο πλευρό της. Όλοι τους κάθονται σε μια καρό κουβέρτα, στη μέση ενός χωραφιού.

Η λεζάντα κάτω από το σκίτσο γράφει: «Γειά σου και πάλι Λίλιμπετ», όπως χαρακτηριστικά αποκαλούσε ο πρίγκιπας Φίλιππος την αγαπημένη του σύζυγο για πάνω από 70 χρόνια. Την εικόνα μοιράστηκε αρχικά ο χρήστης του Instagram «murphy’s sketches», συγκινώντας τους θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας. Όπως ήταν εύλογο, υπήρξαν πολλά σχόλια από κάτω, με κάποιους να αναφέρουν πως συγκινήθηκαν και άλλους να τονίζουν πως είναι πολύ όμορφο αφιέρωμα.

Ένα άλλο σκίτσο, που μοιράστηκε ευρέως στο Twitter, δείχνει και πάλι την πλάτη της βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία φορά το χαρακτηριστικό πράσινο παλτό της και το ταιριαστό καπέλο της, να κρατάει από το χέρι τον αρκούδο Πάντινγκτον. Δίπλα τους, ακολουθεί και πάλι ένα από τα κόργκι της βασίλισσας, κουβαλώντας πάνω του κατά λάθος βρετανικά σημαιάκια καθώς και μερικά κομμάτια από σάντουιτς μαρμελάδας, αγαπημένη λιχουδιά του αρκούδου.

Όσο για τη λεζάντα, υπάρχουν διάφορες εκδοχές που κυκλοφορούν στο witter, με μία από αυτές να αναφέρει: «Έκανα τα καθήκοντά μου, Πάντινγκτον, σε παρακαλώ, πήγαινέ με στον σύζυγό μου». Μια άλλη, από την οπτική γωνία της αρκούδας, γράφει: «Μη φοβάστε, κυρία μου… ο κόσμος θα σας κρατάει το χέρι».

Τα συγκεκριμένα αφιερώματα έρχονται μετά το βίντεο-έκπληξη της βασίλισσας Ελισάβετ με τον Πάντινγκτον, με αφορμή το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας, νωρίτερα φέτος. Στο βίντεο, η μονάρχης και το αρκουδάκι κάθονται για ένα φλιτζάνι τσάι στο παλάτι του Μπάκιγχαμ και απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους σάντουιτς με μαρμελάδα, ενώ ο Πάντινγκτον την ευχαριστεί για όλα όσα έχει κάνει.

Χθες, μάλιστα, ο αρκούδος θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στη βασίλισσα, κάνοντας μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, μετά την ανακοίνωση του θανάτου της. Επαναλαμβάνοντας τα λόγια από το βίντεο, έγραψε: «Σας ευχαριστώ κυρία μου. Για όλα».

