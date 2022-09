Μετά τον θάνατο της Ελισάβετ: Τι θα ακολουθήσει πριν τη κηδεία – Σήμερα το διάγγελμα του Καρόλου

Μεσίστιες κυματίζουν από χθες οι σημαίες στη Βρετανία, σε όλα τα κυβερνητικά κτήρια και τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως και στα ανάκτορα, αφού ανακοινώθηκε ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, με δάκρυα στα μάτια, και τραγούδησαν όλοι μαζί, αυθόρμητα, το «Ο Θεός σώζει τη βασίλισσα» όταν κυκλοφόρησε η είδηση του θανάτου της. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, σύμφωνα με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο. Το Ηνωμένο Βασίλειο εισέρχεται σε περίοδο πένθους 10 ημερών, ενώ διάφοροι ηγέτες χωρών έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τη βασίλισσα.

Throughout her life, Queen Elizabeth II became one of the most recognisable people on the planet, and made countless public appearances and speeches.

The Queen in her own words: https://t.co/peBplvDABp pic.twitter.com/Gq1byGm7VM

