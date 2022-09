Κορυφαίοι αθλητές στίβου για τον Αύγουστο: Σπουδαία διάκριση για Τεντόγλου και Ντρισμπιώτη

Μια σπουδαία διάκριση σημειώθηκε σήμερα για την Ελλάδα και τους δύο Έλληνες αθλητές της. Πιο συγκεκριμένα, ο Μίλτος Τεντόγλου και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη ψηφίστηκαν από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία στίβου ως οι καλύτεροι αθλητές για το μήνα Αύγουστο, όπου και διεξήχθη στο Μόναχο το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η σπουδαία βαδίστρια που κέρδισε 2 χρυσά, αφού τερμάτισε πρώτη στα 20χλμ και στα 35χλμ στο Ευρωπαϊκό Πργωτάθλημα του Μονάχου, ήταν υποψήφια μαζί με την Φέμκε Μπολ που επικράτησε τόσο στα 400μ όσο και στα 400μ εμπόδια, την Τζίνα Λούκενκεμπερ η οποία τερμάτισε πρώτη στα 100μ αλλά και την Λουίζα Γκέγκα που κέρδισε ιστορικό χρυσό για την Αλβανία.

Ο Μίλτος Τεντόγλου που κέρδισε το χρυσό στο μήκος με άλμα στα 8,52 μ., επίδοση που αποτελεί και ρεκόρ διοργάνωσης, ήταν υποψήφιος μαζί με τον τρομερό Αρμάντ Ντουπλάντις (επί κοντώ), τον Γιάκομπ Ίνγκεμπριγκτσεν που κυριάρχησε στα 1.500μ και τα 5.000μ, αλλά και τον 19χρονο δισκοβόλο Μίκολας Αλέκνα. «Νταμπλ για την Ελλάδα!», έγραψε στα social media η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου (European Athletics). «Ψηφίσατε τον Μιλτιάδη Τεντόγλου και την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη ως Αθλητές του Μήνα!» προσθέτει η European Athletics, αναφερόμενη στο σχετικό διαγωνισμό της στα Social Μedia.

It's a double for Greece! 🇬🇷🇬🇷🇬🇷

🗳 You have voted for Miltiadis Tentoglou and Antigoni Ntrismpioti as your Athletes of the Month! ✨ pic.twitter.com/XQWvux9CAE

