Ομιλία Μπόρις Τζόνσον: “«Αυτό ήταν, παιδιά!”

Bιαζόταν να φύγει ο Μπόρις Τζόνσον και τράβαγε τη σύζυγό του Κάρι από το χέρι την ώρα που χαιρετούσαν τον κόσμο. Ο Μπόρις Τζόνσον σημάδεψε τη σύγχρονη βρετανική πολιτική κρατώντας το τιμόνι της χώρας στο Brexit και στην πανδημία. Η εκκεντρική του προσωπικότητα όμως και η αυθόρμητη συμπεριφορά του πρώην πρωθυπουργού σίγουρα θα μείνουν αξέχαστες, όπως φρόντισε να μας υπενθυμίσει και μετά την τελευταία του ομιλία έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ. Ο Τζόνσον, που θέλησε να κλείσει πολύ γρήγορα το κεφάλαιο «πρωθυπουργία», όπως φαίνεται, βιαζόταν να φύγει και την «πλήρωσε» η αγαπημένη του σύζυγος Κάρι.

Έτσι ενώ, ως είθισται, ο Μπόρις με την Κάρι πραγματοποιούσαν τις καθιερωμένες χειραψίες με συγγενείς, φίλους και πολιτικούς συνοδοιπόρους που παρίσταντο στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του απερχόμενου πρωθυπουργού, η Κάρι ίσα που προλάβαινε να χαιρετήσει τους παρευρισκόμενους, καθώς ο Τζόνσον δεν κρατιόταν να φύγει και την τράβαγε από το χέρι.

Πάντως ο Μπόρις Τζόνσον άναψε… φωτιά με τη σημερινή αναφορά του σε έναν αρχαίο Ρωμαίο πολιτικό, με κάποιους να εικάζουν ότι ίσως άφησε ανοικτό το παράθυρο της επιστροφής του στην πρώτη γραμμή του πολιτικού βίου στη Βρετανία. Στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του το πρωί ως πρωθυπουργός της Βρετανίας, όπου παρομοίασε τον εαυτό του με «προωθητικό πύραυλο, που εκπλήρωσε τη λειτουργία του», ο Τζόνσον διακήρυξε: «Όπως ο Κιγκινάτος, επιστρέφω στο άροτρό μου». Το λήμμα “Cincinnatus” έγινε κορυφαίο trend στο Twitter γύρω στις 07:34 ώρα Βρετανίας, δηλαδή μεσούσης της ομιλίας του Τζόνσον με χιλιάδες χρήστες να προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τι ήθελε να πει ο απερχόμενος πρωθυπουργός.

Ο Τζόνσον αναφέρθηκε στον αρχαίο Ρωμαίο πολιτικό Lucius Quinctius Cincinnatus, που έζησε πριν από περισσότερα από 2.500 χρόνια και έμεινε γνωστός για την αρετή του, ένα άτομο που σύμφωνα με την ιστορικό Μαίρη Μπερντ «δεν προσπαθεί να γαντζωθεί στην εξουσία όταν έχει ολοκληρώσει το έργο του».

Σύμφωνα με την παράδοση όταν η Ρωμαϊκή δημοκρατία αντιμετώπισε τον 5ο π.Χ. αι. την απειλή μιας εισβολής, ο Κιγκινάτος εγκατέλειψε τη ζωή του ως αγρότης για να γίνει δικτάτορας και να αποκρούσει με επιτυχία την επίθεση, προτού παραδώσει την εξουσία και επιστρέψει στο αγρόκτημά του λίγες εβδομάδες αργότερα. H Βρετανίδα ιστορικός επεσήμανε ότι ο Κιγκινάτος ήταν στην ουσία κατά των πληβείων, δηλαδή ένας «εχθρός του λαού».

If you are curious about Boris Johnson's reference to Cincinnatus in his goodbye speech – he was a 5th century BC Roman politician who saved the state from an invasion, then – job done – returned to his farm ('to his plough'). He was also an enemy of the people.

— mary beard (@wmarybeard) September 6, 2022