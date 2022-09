Λιζ Τρας – Brexit: Το μήνυμα της ΕΕ στην νέα πρωθυπουργό

Συγχαρητήρια, με την υπόμνηση της ανάγκης σεβασμού της συμφωνίας για το Brexit, δίνει η ευρωπαϊκή πλευρά προς τη νέα πρωθυπουργό της Βρετανίας Λιζ Τρας. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι αναμένει από τη Λιζ Τρας ότι η Βρετανία θα σεβαστεί όλες τις πλευρές της συμφωνίας. «Μαζί αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις, από την κλιματική αλλαγή έως τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Προσβλέπω σε μια εποικοδομητική σχέση, σε πλήρη σεβασμό των συμφωνιών μας», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση στο Twitter.

Η τοποθέτηση της επικεφαλής της Κομισιόν δεν είναι τυχαία, καθώς η Λις Τρας έχει δεσμευτεί να ξαναγραφτεί η συμφωνία του προκατόχου της, ενώ εδώ και καιρό υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ είναι άκαρπες. Εάν οι συζητήσεις εξελιχθούν σε διαμάχη, δεν αποκλείεται να υπάρξει εμπορικός πόλεμος. Συγχαρητήρια εξέφρασε και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς. «Συγχαρητήρια για τον νέο σου ρόλο @trussliz (Λιζ Τρας)! Ανυπομονώ για τη συνεργασία μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», ανέφερε ο Σολτς σε ανάρτησή του στο Twitter. «Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά –ως εταίροι και φίλοι».

Congratulations @trussliz.

The EU and the UK are partners. We face many challenges together, from climate change to Russia’s invasion of Ukraine. I look forward to a constructive relationship, in full respect of our agreements. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 5, 2022

Οι προκλήσεις της νέας πρωθυπουργού της Βρετανίας

Η εκλογή της Λιζ Τρας στη θέση της πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας έρχεται σε περίοδο αναστάτωσης σε όλο τον κόσμο, λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά και της ενεργειακής κρίσης. Η νέα πρωθυπουργός καλείται να αντιμετωπίσει τη χειρότερη κρίση του κόστους διαβίωσης εδώ και δεκαετίες, ενώ σειρά ζητημάτων προκύπτουν και από την εφαρμογή της συμφωνίας για το Brexit. Το πιο δύσκολο έργο της Λιζ Τρας είναι η αντιμετώπιση του υψηλού πληθωρισμού, του υψηλότερου εδώ και τέσσερις δεκαετίες στη χώρα, της εκρηκτικής αύξησης στις τιμές των καυσίμων και το ενδεχόμενο παρατεταμένης ύφεσης.

Ο μέσος ετήσιος ενεργειακός λογαριασμός των βρετανικών νοικοκυριών θα αυξηθεί από τις 1.277 λίρες που ήταν πέρυσι στις 3.549 λίρες από τον Οκτώβριο και οι τιμές αναμένεται να κινηθούν υψηλότερα την επόμενη χρονιά. Τον περασμένο μήνα η Τρας τάχθηκε υπέρ των φορολογικών μειώσεων αντί των «παροχών» για να βοηθήσει του πολίτες. Ωστόσο, αναμένεται ότι θα δημιουργήσει πρόγραμμα ευρύτερης στήριξης των νοικοκυριών. Η Τρας έχει επίσης υποσχεθεί έκτακτο προϋπολογισμό λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, με φορολογικές μειώσεις. Αυτό θα περιλαμβάνει την ανάκληση της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1,25 ποσοστιαίες μονάδες.

Απεργίες των εργατικών συνδικάτων

Η κρίση στην οικονομία και ο υψηλός πληθωρισμός δημιουργεί αιτήματα για υψηλότερο μισθό. Ως εκ τούτου, η νέα ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ θα κληθεί να αντιμετωπίσει τα αιτήματα των εργατικών συνδικάτων. Όπως έχει προαναγγείλει, η στάση της θα είναι αυστηρή. Εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους, δικηγόροι, προσωπικό υγειονομικών υπηρεσιών και πανεπιστημιακοί απεργούν ή σχεδιάζουν κινητοποιήσεις για υψηλότερο μισθό. Η Τρας έχει δηλώσει ότι θα προχωρήσει σε «σκληρές και αποφασιστικές ενέργειες» για να περιορίσει τις απεργιακές κινητοποιήσεις των συνδικάτων.

Επίσης, υπάρχουν ακόμη ζητήματα σχετικά με το Brexit. Η Τρας έχει δεσμευτεί να ξαναγραφτεί η συμφωνία που πέτυχε ο Μπόρις Τζόνσον. Ως υπουργός Εξωτερικών, προώθησε τα σχέδια να θεσπιστεί το νομοσχέδιο του πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας, που θα ακυρώσει τμήμα της συμφωνίας του Brexit του Τζόνσον. Η Βρετανία εδώ και καιρό ισχυρίζεται ότι οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ δεν έχουν αποδώσει καρπούς και ότι η νομοθεσία θεωρείται πολιτική ασφάλειας. Ωστόσο, εκτός κι αν η νέα πρωθυπουργός αποφύγει μονομερείς ενέργειες, η ΕΕ μπορεί να ανταπαντήσει αποκλείοντας Βρετανούς επιστήμονες από το Horizon, το μεγαλύτερο παγκοσμίως ερευνητικό πρόγραμμα. Μια τέτοια διαμάχη μπορεί εν τέλει να οδηγήσει σε εμπορικό πόλεμο. Η Τρας έχει επίσης δεσμευθεί να ακυρώσει όλους τους εναπομείναντες νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεχίζουν να ισχύουν στη Βρετανία έως το 2023.

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party. Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country. I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb — Liz Truss (@trussliz) September 5, 2022

Μεταναστευτικό

Η βρετανική κυβέρνηση εδώ και χρόνια προσπαθεί να μειώσει τον αριθμό των μεταναστών που διασχίζουν με μικρές βάρκες τη Μάγχη προκειμένου να φθάσουν στη Βρετανία. Σε σχέση με πέρυσι, εκτιμάται ότι έως 60.000 άνθρωποι μπορούν να φθάσουν με μικρά πλεούμενα στις βρετανικές ακτές φέτος, αριθμός διπλάσιος συγκριτικά με το περυσινό ρεκόρ. Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια για αποστολή των εισερχομένων στις ακτές της στη Ρουάντα, όπου θα διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις για άσυλο. Ωστόσο, η πρώτη σχεδιαζόμενη πτήση απέλασης τον Ιούνιο μπλοκαρίστηκε από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η Τρας έχει δεσμευθεί να επεκτείνει την πολιτική στέλνοντας αιτούντες άσυλο σε άλλες χώρες. Είναι αποφασισμένη η πολιτική αυτή να αποδώσει, λέγοντας ότι η Βρετανία θα νομοθετήσει την αποχώρησή της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εάν αυτό συνεχίσει να παρεμποδίζει την πολιτική αυτή. Εάν συμβεί αυτό, η Βρετανία θα είναι μαζί με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία οι μοναδικές χώρες στην Ευρώπη που δεν συμμετέχουν στη σύμβαση αυτή.

As Prime Minister, I will unleash Britain’s potential by going for growth and removing the obstacles holding our country back. A growing economy is key to delivering for the British people and unlocking opportunity. My piece in @Telegraph 👇https://t.co/agfTaq78R5 pic.twitter.com/3AUkw6aqZ5 — Liz Truss (@trussliz) September 4, 2022

Πόλεμος στην Ουκρανία

Τον επόμενο χειμώνα, ήδη ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει τη μείωση της αποφασιστικότητας των δυτικών συμμάχων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας τον χειμώνα και τα βάρη που συνεπάγεται ως οικονομικό μοχλό. Η Βρετανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού της Ουκρανίας, αποστέλλοντας σχεδόν 7.000 όπλα κατά τεθωρακισμένων, εκατοντάδες πυραύλους και θωρακισμένα οχήματα μάχης. Εκπαιδεύει επίσης Ουκρανούς στρατιώτες.

Η Τρας έχει υποσχεθεί να συνεχίσει τη στρατιωτική και οικονομική στήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία. Ερώτημα αποτελεί τι θα συμβεί εάν η διεθνής στήριξη προς την Ουκρανία αρχίσει να εξασθενεί. Η νέα ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ, κατά την προεκλογική περίοδο είχε δηλώσει ότι το Κίεβο «δεν θα έχει μεγαλύτερο σύμμαχο» από τη Βρετανία εάν γίνει εκείνη πρωθυπουργός.