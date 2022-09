Καναδάς μακελειό: Επίθεση με μαχαίρι στην επαρχία Σασκάτσουαν

Η αστυνομία του Καναδά ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν σε περιστατικά με μαχαιρώματα στην επαρχία Σασκάτσουαν. Οι αρχές ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους ότι ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ, σύμφωνα με το Reuters, κατονόμασαν τους Damien Sanderson και Myles Sanderson ως τους δύο ύποπτους, λέγοντας ότι αμφότεροι ταξίδευαν με ένα μαύρο Nissan Rogue.

Update #5 for Dangerous Person Alert issued by Melfort RCMP: #RCMPSK received a report the suspects may traveling in the Arcola Ave area around 11:45 a.m. in Regina, SK in a black, Nissan Rogue with SK license 119 MPI. pic.twitter.com/dYlVTmP1CL

— RCMP Saskatchewan (@RCMPSK) September 4, 2022