Τζέιν Φόντα καρκίνος: Η θλιβερή ανακοίνωση της σταρ του Χόλιγουντ

Η μεγάλη σταρ του Χόλιγουντ Τζέιν Φόντα με ανάρτησή της στο Instagram ανακοίνωσε ότι έχει διαγνωστεί με λέμφωμα non-Hodgkin και ότι λαμβάνει χημειοθεραπεία. «Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, έχω κάτι προσωπικό που θέλω να μοιραστώ. Έχω διαγνωστεί με λέμφωμα non-Hodgkin και έχω ξεκινήσει χημειοθεραπείες. Αυτός είναι ένας πολύ θεραπεύσιμος καρκίνος. Το 80% των ανθρώπων επιβιώνει, οπότε νιώθω τυχερή», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός, η οποία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τον καρκίνο και στο παρελθόν, συνέχισε λέγοντας ότι είναι «τυχερή» που «έχει ασφάλεια υγείας και πρόσβαση στους καλύτερους γιατρούς και θεραπεία». «Σχεδόν κάθε οικογένεια στην Αμερική χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον καρκίνο κάποια στιγμή και πάρα πολλές δεν έχουν πρόσβαση στην ποιοτική υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνω και αυτό δεν είναι σωστό», πρόσθεσε.

