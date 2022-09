David Bowie – Starman: Σε δημοπρασία το χειρόγραφο με τους στίχους

Το χειρόγραφο χαρτί με ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του Ντέιβιντ Μπάουι τίθεται σε δημοπρασία, με εκτιμώμενη τιμή εκκίνησης τα 35.000 ευρώ. Η εταιρεία δημοπρασιών Omega Auctions δήλωσε ότι το χαρτί με τους στίχους -το οποίο περιλαμβάνει την επεξεργασία και προσθήκες από τον ίδιο τον Μπάουι- πωλείται από κάποιον που το απέκτησε τη δεκαετία του 1980. Οι στίχοι εκτέθηκαν προηγουμένως στην έκθεση V&A του Ντέιβιντ Μπάουι. «Τα αντικείμενα που ενθουσιάζουν περισσότερο τους συλλέκτες μας είναι αυτά που τους φέρνουν πιο κοντά στους σταρς, σε αυτήν την περίπτωση, οι χειρόγραφοι στίχοι ενός τραγουδιού που πολλοί θα το θεωρούσαν ως έργο αληθινής ιδιοφυΐας. Είναι πραγματικό προνόμιο να τα βλέπεις και να τα πουλάς», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ο δίσκος που καθόρισε την καριέρα του Ντέιβιντ Μπάουι

Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1972, συμπεριλήφθηκε στο πέμπτο άλμπουμ του Μπάουι, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. «Δεν ήξερα τι ώρα ήταν, τα φώτα ήταν χαμηλά», τραγουδά ο Μπάουι στην αρχή του τραγουδιού, με την εμφάνισή του στο Top of the Pops να θεωρείται η στιγμή που καθορίζει την τεράστια καριέρα του. Οι στίχοι πρόκειται να δημοπρατηθούν στις 27 Σεπτεμβρίου έναντι περίπου 35.000-45.000 ευρώ. Ο οίκος δημοπρασιών πούλησε προηγουμένως μια ηχογράφηση του Μπάουι, που είχε ανακαλύψει σε μια θήκη ψωμιού ένας παλιός του σύντροφος, για περίπου 45.000 ευρώ.

Η καριέρα του Μπάουι διήρκεσε μισό αιώνα. Πέθανε από καρκίνο το 2016, σε ηλικία 69 ετών. «Σε όλη μου την καριέρα, έχω δουλέψει πραγματικά μόνο με το ίδιο θέμα. Η εμφάνιση μπορεί να αλλάξει, αλλά οι πραγματικές λέξεις και τα θέματα για τα οποία επέλεγα πάντα να γράφω έχουν να κάνουν με την απομόνωση, την εγκατάλειψη, το φόβο και το άγχος, όλα τα κορυφαία σημεία της ζωής κάποιου», είχε δηλώσει σε μια συνέντευξη το 2002.