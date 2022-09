Πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο: Η απόφαση των υπυοργών Οικονομικών της G7

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συμφώνησαν να εφαρμόσουν ανώτατο όριο τιμών στο ρωσικό αργό πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή, μετά από σημερινή τους συνάντηση. Το αρχικό ανώτατο όριο τιμών θα βασιστεί σε μια σειρά από τεχνικές παραμέτρους, ενώ το επίπεδο των τιμών θα επανεξετάζεται ανάλογα με τις ανάγκες. «Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συμφώνησαν να ορίσουν ένα ανώτατο όριο στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Ο συνασπισμός μπορεί να εξετάσει περαιτέρω ενέργειες για να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα του ανώτατου ορίου τιμών. Το ανώτατο όριο τιμών θα επανεξεταστεί και θα αναθεωρηθεί εάν είναι απαραίτητο» προσθέτει η ανακοίνωση. Οι χώρες της G7 επιβεβαίωσαν επίσης ότι, εκτός από τους περιορισμούς στο πετρέλαιο, θα αναπτύξουν μηχανισμούς που θα επιτρέψουν στις ευάλωτες χώρες να διατηρήσουν την πρόσβασή τους στις ενεργειακές αγορές, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Ρωσίας.

Accordo al #G7Finance per un tetto al prezzo del #petrolio russo. Sopra quel prezzo, non potrà entrare nell’intera area G7. Ora allargare il sostegno europeo e globale al price cap. Contro gli extra profitti destinati alla guerra e per ridurre i prezzi dell’energia.

— Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) September 2, 2022