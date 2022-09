Θάνατος Μαγκάνοφ – Lukoil: Μυστήριο με την κατάληξη του Ρώσου

Ο πρόεδρος της Lukoil είναι ο πέμπτος κατά σειρά ανώτατος αξιωματούχος εταιρείας ενέργειας της Ρωσίας που χάνει τη ζωή του ανεξήγητα, από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία. Ο Ραβίλ Μαγκάνοφ, ο πρόεδρος της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής πετρελαίου στη Ρωσία (Lukoil), πέθανε την Πέμπτη μετά από πτώση από το παράθυρο ενός νοσοκομείου στη Μόσχα. Έγινε, μάλιστα, ο όγδοος στη μακρά λίστα των Ρώσων επιχειρηματιών που έφυγαν ξαφνικά από τη ζωή, ενισχύοντας το μυστήριο σχετικά με αυτούς τους απροσδόκητους και ανεξήγητους θανάτους.

Δύο πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση επιβεβαίωσαν στο πρακτορείο Reuters πληροφορίες από πολλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης που αναφέρουν ότι ο 67χρονος έπεσε στο κενό, σημειώνουν όμως ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτό συνέβη παραμένουν ασαφείς. Οι δύο άνθρωποι, που γνώριζαν καλά τον Μαγκάνοφ, είπαν στο Reuters ότι θεωρούν αρκετά απίθανο το ενδεχόμενο να είχε αυτοκτονήσει. Μια άλλη πηγή στον κύκλο της Lukoil είπε πως υπάρχει μια σκέψη στη διοίκηση της εταιρείας ότι μπορεί ο πρόεδρός της να αυτοκτόνησε, αλλά δεν είχε δει στοιχεία ή έγγραφα που να το υποστηρίζουν.

Το Reuters έκανε ερώτηση στη ρωσική αστυνομία σχετικά με το εάν ερευνά τον θάνατο ως ύποπτο, με τους εκπροσώπους των Αρχών να παραπέμπουν τους δημοσιογράφους στην Ερευνητική Επιτροπή του κράτους, η οποία, με τη σειρά της, δεν απάντησε (προς το παρόν) στο αίτημα του πρακτορείου για κάποιο σχόλιο. Από την πλευρά της, η Lukoil δήλωσε ότι ο Μαγκάνοφ πέθανε μετά από σοβαρή ασθένεια. «Οι χιλιάδες εργαζόμενοι της Lukoil θρηνούν βαθιά για αυτή τη βαριά απώλεια και εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Ραβίλ Μαγκάνοφ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Αρκετά άλλα ανώτερα στελέχη με δεσμούς στην ενεργειακή βιομηχανία της Ρωσίας πέθαναν ξαφνικά υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τους τελευταίους μήνες. Την επομένη έναρξης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο, ένα στέλεχος της Gazprom, ο Αλεξάντερ Τουλάκοφ, βρέθηκε νεκρός στο γκαράζ του σπιτιού του κοντά στην Αγία Πετρούπολη, όπως ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Τον Απρίλιο ο Σεργκέι Προτοσένια, πρώην κορυφαίος διευθυντής της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρείας παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου Novatek, βρέθηκε νεκρός με τη γυναίκα και την κόρη του σε μια βίλα στην Ισπανία. Η περιφερειακή αστυνομία της Καταλονίας, που ερευνά την υπόθεση, δήλωσε ότι πιστεύει πως ο Προτοσένια τις σκότωσε και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Lukoil chairman Ravil Maganov is just the latest to join a long list of bizarre deaths plaguing figures in the oil and gas industry. https://t.co/N8pQ1F11s7

— The Daily Beast (@thedailybeast) September 1, 2022