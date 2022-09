Τσέχα τενίστρια – US Open: Η απάντηση της πρεσβείας για το “χούφτωμα”

Την Τσέχα τενίστρια θέλησε να υπερασπιστεί η πρεσβεία της χώρας της, μετά τον σάλο για το «χούφτωμα» από τον προπονητή και τον πατέρα της στο US Open. Η 16χρονη Sara Bejlek έχει ήδη γίνει γνωστή στο US Open χάρη σε ένα αμήχανο βίντεο που έχει γίνει viral, και στο οποίο ο προπονητής και ο πατέρας της τη χουφτώνουν στα οπίσθια μετά τη νίκη της σε αγώνα. Μάλιστα, η κάμερα κατέγραψε επίσης τον πατέρα της να τη φιλά και στο στόμα, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Η τενίστρια υπερασπίστηκε την πράξη της, λέγοντας πως ήταν κάτι το «φυσιολογικό» στη χώρα της. «Ο μπαμπάς μου είναι ο μπαμπάς μου και πάντα θα είναι. Και γνωρίζω τον προπονητή μου από τότε που ήμουν 8 ετών. Με βιντεοσκοπεί, μου κάνει μασάζ» δήλωσε, προσθέτοντας: «Αν συνέβαινε κάτι παρόμοιο στην Τσεχία, κανείς δεν θα ασχολούνταν με αυτό. Αλλά, από τη στιγμή που είμαστε στην Αμερική, όλοι το σχολιάζουν».

Και φαίνεται πως λέει αλήθεια, καθώς σύμφωνα με εκπρόσωπο της τσεχικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, ο οποίος μίλησε στην Daily Mail, είπε ότι αυτή η φαινομενικά εξωφρενική στιγμή «δεν έχει απασχολήσει καθόλου τα τσεχικά μέσα ενημέρωσης». «Είναι ένα προσωπικό θέμα και κάθε οικογένεια είναι διαφορετική» δήλωσε ο εκπρόσωπος της πρεσβείας. «Το πώς αντιδρά κανείς στη χαρά διαφέρει από οικογένεια σε οικογένεια».

Αν και η πρεσβεία δεν σχολίασε άμεσα εάν το χτύπημα στα οπίσθια είναι ή όχι πολιτισμικό κοινότοπο στην Τσεχία, η νεαρή τενίστρια έχει ήδη δηλώσει πως δεν θα το ξανακάνει μετά τις αντιδράσεις που δέχτηκε. «Ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση όλης της ομάδας. Ήμασταν χαρούμενοι» δήλωσε η Bejlek στους δημοσιογράφους. «Σίγουρα μπορεί να φανεί άβολο και δυσάρεστο σε κάποιους, αλλά το έχουμε ήδη συζητήσει με την ομάδα. Δεν θα ξανασυμβεί».

Το χτύπημα στον πισινό είναι ένα συνηθισμένο σημάδι αγάπης στην Τσεχία αλλά και σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Όπως σημειώνει η Daily Mail, ενώ δεν θα χαιρετούσες ποτέ έναν ξένο με αυτόν τον τρόπο, μεταξύ των μελών μιας οικογένεια ή στενών φίλων είναι ένας τρόπος για να συγχαρεί κάποιος, ενώ θεωρείται και ως μια χειρονομία για καλή τύχη – παρόμοια με το να σε χτυπάει κάποιος στην πλάτη.

