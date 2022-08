Τρίτος πλουσιότερος στον κόσμο: Ο.. άγνωστος που “εκθρόνισε” τον Mπερνάρ Αρνό

Ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Γκαουτάμ Αντάνι ήταν ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία. Και τώρα, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, είναι ο τρίτος πλουσιότερος στον κόσμο, εκθρονίζοντας τον Γάλλο μεγιστάνα των ειδών πολυτελείας Mπερνάρ Αρνό, που είχε χάσει στο πρώτο πεντάμηνο της φετινής χρονιάς 52,2 δις. δολάρια κι αφήνοντας πίσω του και τον ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς.

#BloombergBillionairesIndex | #GautamAdani, with a $137.4 billion fortune, is now the world's third richest after Elon Musk ($251.4 billion) and Jeff Bezos ($153.4 billion) https://t.co/42azd8jwsu pic.twitter.com/w6cDeKRbXt

— NDTV (@ndtv) August 30, 2022