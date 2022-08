Τσέχα τενίστρια – US OPEN: Η απάντησή της για τον “θερμό” πανηγυρισμό

Τις δικές της εξηγήσεις έδωσε η Τσέχα τενίστρια Sara Bejlek για τον «θερμό» πανηγυρισμό της νίκης της στο US Open, με τον πατέρα και τον προπονητή της, μετά το σάλο που προκλήθηκε. Η 16χρονη Τσέχα τενίστρια προκρίθηκε στο πρώτο της τουρνουά Grand Slam νικώντας μια σειρά αντιπάλων. Μετά τη νίκη της απέναντι στη Βρετανίδα αθλήτρια Heathe Watson, οι κάμερες έπιασαν δύο άνδρες- που αναγνωρίστηκαν στη συνέχεια ως ο πατέρας και ο προπονητής της Bejlek να πανηγυρίζουν μαζί της. Οι πανηγυρισμοί όμως ήταν ίσως πιο «θερμοί» από όσο έχει συνηθίσει το κοινό, με τους δύο άνδρες να της χαϊδεύουν την πλάτη και τον πατέρα της να φαίνεται σαν να την φιλάει στο στόμα, ενώ της έπιασαν και τα οπίσθια.

Αμέσως ξέσπασε σάλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να απευθύνουν εκκλήσεις προς την WTA να διερευνήσει το περιστατικό. «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να αγγίζεις έτσι τον πισινό ενός 16χρονου κοριτσιού. Είναι πέρα για πέρα ανάρμοστο. Όσο προχωρούσε το βίντεο, γινόταν όλο και χειρότερο» και «Η WTA πρέπει να τα εξετάσει αυτά, ειδικά από τη στιγμή που αυτά τα νεαρά κορίτσια ταξιδεύουν με άνδρες από πολύ μικρή ηλικία. Επίσης, μπορείτε όλοι να πείτε ότι είναι ο μπαμπάς ή ο οποιοσδήποτε, αλλά ο μπαμπάς σας αγγίζει τον πισινό σας έτσι;», ήταν κάποια από τα σχόλια που έγραψαν στο Twitter.

Μετά λοιπόν τον κακό χαμό που προκλήθηκε, η Beljek θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις της για το περιστατικό. «Φυσικά και είδα το βίντεο. Ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση όλης της ομάδας. Ήμασταν χαρούμενοι» δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Σίγουρα μπορεί να φάνηκε άβολο και δυσάρεστο σε κάποιους, αλλά το έχουμε ήδη συζητήσει με την ομάδα. Δε θα ξανασυμβεί».

Απαντώντας στις ανησυχίες και τις επικρίσεις για τους δύο άνδρες και τη συμπεριφορά τους, η Τσέχα τενίστρια είπε: «Ο μπαμπάς μου είναι ο μπαμπάς μου και πάντα θα είναι. Και γνωρίζω τον προπονητή μου από τότε που ήμουν 8 ετών. Με βιντεοσκοπεί, μου κάνει μασάζ» είπε, προσθέτοντας: «Αν συνέβαινε κάτι παρόμοιο στην Τσεχία, κανείς δε θα ασχολούνταν με αυτό. Αλλά από τη στιγμή που είμαστε στην Αμερική, όλοι το σχολιάζουν. Αλλά όπως είπα, μιλήσαμε και δεν θα ξανασυμβεί».

Sara Bejlek celebrates after her final-round qualies win at the #usopen

That look she gave Heather at the net, though. 🗡 🗡 pic.twitter.com/dNfxsPHez5

— Ash Marshall (@AMarshallSport) August 27, 2022