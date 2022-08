Δένδιας Πράγα: “Ενημέρωσα τον Τσέχο πρόεδρο για την τουρκική προκλητικότητα”

Σε δήλωση προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Τσεχίας, Miloš Zeman, σήμερα στην Πράγα. Αναλυτικά οι δηλώσεις του υπουργού:

“Είχα την τιμή να συναντήσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τσεχίας, τον κύριο Zeman, να ακούσω τις απόψεις του για την μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, για την τιμή της ενέργειας, για τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά επίσης να τον ενημερώσω και για τα ειδικά προβλήματα της δικής μας περιοχής, της Ανατολικής Μεσογείου, και την τουρκική προκλητικότητα, τις τουρκικές αναθεωρητικές απόψεις που συνιστούν ένα αναθεωρητικό αφήγημα σε ένα βαθμό παρόμοιο με το αναθεωρητικό αφήγημα που εκπορεύεται από τη ρωσική πλευρά.”

“Από εκεί και πέρα, προηγουμένως, είχα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Γερουσίας και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Επίσης, είχα την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για την παρούσα κρίση, και να τους εξηγήσω την ελληνική άποψη για τις πρόσφατες εξελίξεις και να τους ενημερώσω για το τι αντιμετωπίζουμε εμείς οι Έλληνες στην Ανατολική Μεσόγειο.”

“Αμέσως μετά, θα συμμετάσχω στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, το «Gymnich». Εκεί, η ατζέντα θα έχει να κάνει, αφενός μεν με τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία -θα υπάρξει γεύμα αύριο με την παρουσία του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών και των Υπουργών Εξωτερικών της Μολδαβίας και της Γεωργίας. Αλλά, εκτός από αυτό, θα συζητήσουμε και ζητήματα που αφορούν την Αφρική, τις σχέσεις με την ΕΕ, και γενικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη καθώς πηγαίνουμε προς τον χειμώνα.”

Στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών που προέρχονται από το #ΕΛΚ, πριν τη συνεδρίαση του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της #EE #Gymnich – Μeeting of the FMs that belong to #EPP ahead of the informal #EU #FAC meeting #Gymnich. pic.twitter.com/tyVvwAVbOp

