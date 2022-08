Πάπας Φραγκίσκος – Ουκρανία: Διευκρινίσεις για τα σχόλια που ενόχλησαν το Κίεβο

Το Βατικανό προσπάθησε σήμερα να διορθώσει τις τεταμένες σχέσεις με την Ουκρανία αφότου ο πάπας Φραγκίσκος προκάλεσε την ενόχληση του Κιέβου αναφερόμενος στη Ρωσίδα υπερεθνικίστιρα Ντάρια Ντούγκινα, που σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό της κοντά στη Μόσχα, ως ένα αθώο θύμα του πολέμου. Την περασμένη εβδομάδα, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, κάλεσε τον πρεσβευτή του Βατικανού στο Κίεβο για να διαμαρτυρηθεί, λέγοντας πως τα λόγια του πάπα ήταν «άδικα και ράγισαν την καρδιά της Ουκρανίας». Είχαν προηγηθεί σφοδρές επικρίσεις κατά του πάπα από τον πρεσβευτή της Ουκρανίας στο Βατικανό, Αντρίι Γιούρας.

Ο Φραγκίσκος προκάλεσε την αντιπαράθεση την περασμένη Τετάρτη, μιλώντας εκτός κειμένου στη γενική ακρόαση των πιστών, ανήμερα της επετείου της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας από τη Σοβιετική Ένωση το 1991 και έξι μήνες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. «Οι αθώοι πληρώνουν για τον πόλεμο», είπε ο Φραγκίσκος, σε μια φράση όπου αναφέρθηκε σε «αυτό το καημένο κορίτσι που τινάχτηκε στον αέρα από μια βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το κάθισμα ενός αυτοκινήτου στη Μόσχα». Ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Βατικανό δεν έκανε ειδική αναφορά στα σχόλια του πάπα για την Ντούγκινα αλλά έκανε λόγο για «δημόσια συζήτηση σχετικά με την πολιτική σημασία» των σχολίων του πάπα για την Ουκρανία.

