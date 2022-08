Ενεργειακή κρίση – Έλον Μασκ: Τουλάχιστον… κάντε μωρά!

«Κρίση μωρών», αντιμετωπίζει ο πλανήτης, όπως δήλωσε ο Έλον Μασκ ενόψει συνεδρίου για την ενέργεια στη Νορβηγία. Ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη, που έχει αποκτήσει δέκα παιδιά, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων συνιστούν «κίνδυνο» για τον πολιτισμό. Ερωτηθείς σήμερα για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η υφήλιος, ο Μασκ αναφέρθηκε στην μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά τόνισε ότι και τα ποσοστά των γεννήσεων είναι «από τις αγαπημένες μου…. πηγές ανησυχίας». «Δεν θέλουμε να μειωθεί ο πληθυσμός σε τόσο χαμηλό επίπεδο, ώστε κάποια στιγμή να πεθάνουμε», δήλωσε ο ιδρυτής της Tesla και της Space X μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Στάβανγκερ της νοτιοδυτικής Νορβηγίας.

«Τουλάχιστον κάντε αρκετά παιδιά για να συντηρείται ο πληθυσμός», πρόσθεσε ο Μασκ. Πολλά δυτικά κράτη, αλλά και πολυπληθείς χώρες όπως η Κίνα, βρίσκονται αντιμέτωπες με μείωση του ποσοστού των γεννήσεων και με γήρανση των κοινωνιών τους. «Λένε ότι ο πολιτισμός μπορεί να πεθάνει με ένα χτύπημα ή με ένα κλαψούρισμα», πρόσθεσε ο Μασκ. «Αν δεν κάνουμε αρκετά παιδιά, τότε θα πεθάνουμε με ένα κλαψούρισμα στις πάνες ενηλίκων. Και αυτό θα είναι καταθλιπτικό».

Doing my best to help the underpopulation crisis.

A collapsing birth rate is the biggest danger civilization faces by far.

