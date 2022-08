Παρί Σερν Ζερμέν – Μονακό 1 – 1: Η αντίδραση του Μέσι στο “ατυχές” ψαλιδάκι του Ράμος

Η Παρί έμεινε στο 1-1 με την Μονακό όσο κι αν προσπάθησε για την ανατροπή στο ματς, ο Ράμος έφτασε σε σημείο να κάνει ψαλιδάκι στην περιοχή και ο Μέσι απόρησε μαζί του αφού ήταν ακριβώς δίπλα του για να σκοράρει. Οι Παριζιάνοι βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ στο παιχνίδι με τους Μονεγάσκους, ισοφάρισαν με πέναλτι του Νεϊμάρ, είχαν ατυχία με δοκάρια, ωστόσο, δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουν την ολική επαναφορά, μένοντας στο τελικό 1-1.

Ανάμεσα σε όλες τις υπόλοιπες προσπάθειες που έγιναν για το γκολ, ο Σέρχιο Ράμος βρέθηκε σε θέση όπου με πλάτη στην εστία θέλησε να γυρίσει το κορμί του και να σκοράρει με ψαλιδάκι, αλλά απέτυχε παταγωδώς. Ακριβώς δίπλα του ήταν ο Μέσι που θα περίμενε ιδανικά το στρώσιμο για να σουτάρει εκείνος και αντέδρασε στην επιλογή που έκανε ο συμπαίκτης του, αφού δεν περίμενε από εκείνον να κάνει κάτι τόσο φιλόδοξο και να μην… σιγουρέψει τη φάση.

When Messi looked back at Ramos in the end 😭😭 pic.twitter.com/M1NAt86DsV

— Ziad is NOT in pain  (@Ziad_EJ) August 29, 2022