Τζένιφερ Άνιστον – Τζον Χαμ: Το νέο, υπέροχο ζευγάρι του Χόλιγουντ

Η διατήρηση μιας μυστικής σχέσης στο Χόλιγουντ, ειδικά όταν είσαι τόσο διάσημος όσο η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζον Χαμ, δεν μπορεί να είναι εύκολη. Ανώνυμη πηγή φαίνεται να έχει αποκαλύψει στα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης ότι οι δύο σταρ είναι πλέον ζευγάρι και ότι βγήκαν σε πολλά μυστικά ραντεβού. Ενώ έχουν γνωριστεί στο παρελθόν, η Άνιστον είχε πάντα έναν σύζυγο στο πλευρό της, αλλά όχι αυτή τη φορά. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Τζον έχει γοητευθεί εντελώς από την Τζένιφερ», είπε η πηγή στο «Women’s Day».

Jon Hamm will be a regular on the next season of #TheMorningShow: https://t.co/sNHuOuHQzk pic.twitter.com/q9j85LzP05

— The Hollywood Reporter (@THR) August 10, 2022