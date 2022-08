Τζόνι Ντεπ – MTV Awards: Εμφάνιση “έκπληξη”

Μια αναπάντεχη έκπληξη περίμενε τους θαυμαστές των MTV Awards χθες το βράδυ, καθώς εμφανίστηκε ο Τζόνι Ντεπ. Στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση τρεις μήνες μετά την δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον της πρώην συζύγου του Άμπερ Χερντ, ο Τζόνι Ντεπ «εμφανίστηκε» στην σκηνή με το πρόσωπό του ψηφιακά τοποθετημένο μέσα σε κράνος αστροναύτη, ως το εμβληματικό λογότυπο Moonman του μουσικού καναλιού.

«Θέλω απλώς να ξέρετε ότι είμαι διαθέσιμος για γενέθλια, Bar Mitzvahs, Bat Mitzvahs, γάμους, αγρυπνίες, ό,τι χρειαστείτε» λέει αστειευόμενος ο Τζόνι Ντεπ προσθέτοντας: «Ξέρετε κάτι; Χρειαζόμουν τη δουλειά!». Ο διάσημος ηθοποιός μοιράστηκε ένα σύντομο βίντεο από την εμφάνισή του και στο λογαριασμό του στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Μαντέψτε ποιος; VMA».

Η εμφάνιση έκπληξη στα MTV Video Music Awards ήταν το πρώτο του comeback στην αμερικανική τηλεόραση από τότε που ήταν καλεσμένος το 2017 στο talk show του Τζίμι Κίμελ. Και δεν βγήκε στη σκηνή μόνο μία φορά, αλλά αρκετές. Μάλιστα, κάποια στιγμή είπε: «VMAs ας επιστρέψουμε στη γαμ@@@@ μουσική, εντάξει;». Αξίζει να σημειωθεί ότι το MTV ξεκίνησε την 1η Αυγούστου 1981, με πλάνα της NASA από την ιστορική προσγείωση του Apollo 11 το 1969, με τη σημαία του MTV να τοποθετείται στο φεγγάρι. Αυτές τις πρώτες εικόνες ακολούθησε το πρώτο μουσικό βίντεο «Video Killed The Radio Star» των Buggles.

Όσο για τις αντιδράσεις των χρηστών στα social media βλέποντας τον Τζόνι Ντεπ ως αστροναύτη στα MTV, ήταν ανάμικτες. Πολλοί χρήστες στο Twitter χάρηκαν που τον ξαναείδαν και εκτίμησαν το αυτοσαρκαστικό του χιούμορ. Άλλοι ωστόσο, θεώρησαν ότι το MTV πήρε μια «κακή απόφαση», με κάποιον να επικρίνει τον διάσημο ηθοποιό και μουσικό πως επιδίδεται σε ένα «τελετουργικό εξευτελισμού για να γίνει ξανά αποδεκτός στο Χόλιγουντ». Υπενθυμίζεται πάντως, πως ο Τζόνι Ντεπ θα επιστρέψει στην υποκριτική στην επερχόμενη ταινία εποχής «Jeanne du Barry» που άρχισε να γυρίζεται τον περασμένο μήνα στη Γαλλία. Νωρίτερα αυτό το μήνα, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες του ως βασιλιάς Λουδοβίκος XIV στην ταινία που σκηνοθετεί η 46χρονη Γαλλίδα σκηνοθέτης Maiwenn, η οποία επίσης πρωταγωνιστεί στην ταινία.

@JohnnyDeppNFT #johnnydepp as the moon man “I needed to work”! pic.twitter.com/dGJuXrXUYo

— pdbrighteyes (@Angeleyes_Dream) August 29, 2022