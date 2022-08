NASA Artemis 1 – εκτόξευση: Θρίλερ με την αποστολή στη Σελήνη

Η NASA ανακοίνωσε πριν λίγα λεπτά ότι ο διευθυντής της εκτόξευσης του Artemis 1 στη Σελήνη, «ζήτησε να σταματήσει η εκτόξευση για σήμερα» με νέα πιθανή ημερομηνία εκτόξευσης την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου. Αιτία είναι μια διαρροή στον κινητήρα που «δεν μπορούσε να διορθωθεί». Νωρίτερα, και ενώ η προετοιμασία της εκτόξευση της αποστολής ήταν σε πλήρη εξέλιξη, το ρολόι της αντίστροφης μέτρησης σταμάτησε να μετρά.

Σύμφωνα με το BBC η ομάδα των τεχνικών προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, καθώς ένας από τους τέσσερις τεράστιους κινητήρες που χρειάζονται για την εκτόξευση του πυραύλου δεν μπορεί να κρυώσει αρκετά. Ο διευθυντής πτήσης ήθελε να εξετάσει τα δεδομένα και τα μοντέλα υπολογιστών για να δει τι θα γίνει στη συνέχεια και προφανώς για να αποφασίσει να μην γίνει η εκτόξευση σήμερα, έκρινε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό και ασφαλές.

Η εκτόξευση του πυραύλου δεν μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ημέρα, υπήρχε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, απέμεναν μόνο δύο ώρες στο πλαίσιο των οποίων θα μπορούσε να εκτοξευτεί ο πύραυλος.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η αποστολή «Άρτεμις 1» της NASA στη Σελήνη. Αν και η τηλεόραση της NASA μεταδίδει ζωντανά την εκτόξευση, ξεκινώντας από τις 13:30 ώρα Ελλάδας, υπάρχει καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθηκών καθώς και λόγω τεχνικών προβλημάτων αφού διαπιστώθηκε διαρροή υδρογόνου. «Ενώ η φόρτωση υγρού οξυγόνου στο προσωρινό στάδιο κρυογονικής πρόωσης συνεχίζεται και οι δεξαμενές του βασικού σταδίου συνεχίζουν να αναπληρώνονται, οι μηχανικοί επιλύουν ένα πρόβλημα που ρυθμίζει έναν από τους κινητήρες RS-25 στο κάτω μέρος του πυραύλου», επισημαίνεται σε ανακοίνωση.

Πενήντα χρόνια μετά τη λήξη του ιστορικού προγράμματος «Απόλλων», ξεκινά σήμερα το νέο αμερικανικό διαστημικό πρόγραμμα «Άρτεμις» (αδελφή του Απόλλωνα στην ελληνική μυθολογία, για αυτό επιλέχτηκε αυτό το όνομα ήδη επί προεδρίας Τραμπ). Οι ΗΠΑ ξεκινούν την επιχείρηση επιστροφής τους στη Σελήνη, για πρώτη φορά μετά το 1972 όταν είχαν πατήσει για τελευταία φορά το πόδι τους στο φεγγάρι.

Στις 15:33 ώρα Ελλάδας της Δευτέρας έχει προγραμματιστεί από την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) η εκτόξευση από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στην Φλόριντα της αποστολής «Άρτεμις 1» με έναν πελώριο πύραυλο Space Launch System (SLS) που θα μεταφέρει τη μη επανδρωμένη κάψουλα Ωρίων (Orion) γύρω από τη Σελήνη για μια δοκιμαστική πτήση έξι εβδομάδων και μετά θα γυρίσει στη Γη. Ο SLS μαζί με το Orion έχουν ύψος 98 μέτρων. Ο SLS, που χρειάστηκε πάνω από δέκα χρόνια για να αναπτυχτεί και να κατασκευαστεί, θεωρείται ο ισχυρότερος και πιο πολύπλοκος πύραυλος στον κόσμο, αν και, σύμφωνα με τον «Economist», αποτελεί ένα υπερβολικά ακριβό κρατικό κατασκεύασμα και μια σπατάλη για τα χρήματα των φορολογουμένων. Οι βασικοί υπεργολάβοι για το πρόγραμμα Άρτεμις είναι οι εταιρείες Boeing για τον SLS και Lockheed Martin για την κάψουλα Orion.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom

— NASA (@NASA) August 29, 2022