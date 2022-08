Μπέλα Χαντίντ Παλαιστίνη: «Οι φίλοι μου με εγκατέλειψαν, όταν έμαθαν από πού είμαι»

Είναι γνωστό πως η Μπέλα Χαντίντ χρησιμοποιεί τη φήμη της για να προωθήσει μηνύματα σχετικά με την Παλαιστίνη, από όπου και κατάγεται, όμως η στήριξη που δείχνει στην πατρίδα της της έχει στοιχίσει. Το διάσημο μοντέλο είναι παθιασμένη υπέρμαχος του παλαιστινιακού λαού και αν ρίξει κανείς μια ματιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram θα καταλάβει αμέσως, πόσο πολύ προσπαθεί για να γίνει η «φωνή» του. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «The Rep», το γεγονός ότι αγωνίζεται για μια «ελεύθερη Παλαιστίνη» δεν έχει λειτουργήσει θετικά στην καριέρα της. Βέβαια, δεν δείχνει να την απασχολεί ιδιαίτερα.

Dutch-Palestinian supermodel Bella Hadid has said she is unafraid to lose modelling jobs in order to continue her support for Palestine, days after she revealed that her advocacy had caused some companies to stop working with her. pic.twitter.com/E80ZqXwDIF

