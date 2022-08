Ολυμπιακός: Ο Ουί-Τζο Χουάνγκ συστήθηκε με υπόσχεση

Ο Ουί-Τζο Χουάνγκ ανακοινώθηκε ως νέος παίκτης του Ολυμπιακού, με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ μετά τη μεταγραφή του στον αγγλικό σύλλογο από την Μπορντό. Οι πρωταθλητές Ελλάδας τον… καλωσόρισαν μ’ ένα εντυπωσιακό βίντεο που «ανέβασαν» στους λογαριασμούς τους στα social media και δείχνει τον Κορεάτη επιθετικό ντυμένο στα ερυθρόλευκα. Σ’ αυτό παρουσιάζονται στιγμές της καριέρας του. Επίσης ο ίδιος ο Ουί-Τζο Χουάνγκ μιλάει για τον εαυτό του και συστήνεται στους οπαδούς της νέας του ομάδας. «Όταν ήμουν παιδί, θυμάμαι την πρώτη φορά που ακούμπησα μπάλα. Από τότε, το ποδόσφαιρο έγινε η αγάπη μου. Το γκολ έγινε η μοίρα μου, σε κάθε βήμα και σκέψη στο γήπεδο. Αποφασιστικότητα, δύναμη και πάθος. Το όνομα μου είναι Χουάνγκ. Ουί-Τζο Χουάνγκ»

Ο 29χρονος Κορεάτης επιθετικός που έχει αγωνιστεί στην πατρίδα του με τη φανέλα της Σόνγκναμ, με την οποία από το 2013 ως το 2017 είχε 43 γκολ και 12 ασίστ σε 163 αγώνες, ενώ στη συνέχεια έπαιξε για μία διετία στην ιαπωνική Γκάμπα Οσάκα, με απολογισμό 29 γκολ και 7 ασίστ σε 98 αγώνες. Τον Ιούλιο του 2019 πήρε μεταγραφή για την Μπορντό, όπου σε 71 ματς πέτυχε 31 γκολ και μοίρασε επτά ασίστ.

Ο Ούι-Τζο Χουάνγκ είναι 47 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Νότιας Κορέας, με την οποία έχει σημειώσει 16 γκολ, ενώ συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Θεωρείται σημαντικός στα πλάνα του άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού, Πάουλο Μπέντο, που είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός της ασιατικής χώρας.

Ο Ουί Τζο Χουάνγκ στα «ερυθρόλευκα»! / Ui Jo Hwang in the red and white of Olympiacos! / 올림피아코스의 레드 앤 화이트 유니폼을 입은 황의조! 🔴⚪

