Βρυξέλλες – βαν έπεσε σε πεζούς: Συναγερμός στην περιοχή

Φορτηγό έπεσε με ταχύτητα στον εξωτερικό χώρο καφετέριας, σε περιοχή των Βρυξελλών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 6 ατόμων.

Ο οδηγός τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από την αστυνομία.

Στην περιοχή, που παραμένει αποκλεισμένη από τις Αρχές, επικράτησε πανικός.

Όπως επισημαίνεται, δεν ήταν σαφές αν το περιστατικό ήταν ατύχημα ή σκόπιμα, αν και αυτόπτες μάρτυρες είπαν στα βελγικά μέσα ενημέρωσης ότι το βαν μπήκε στη Rue Saint-Michel, που οδηγεί σε μια πολυσύχναστη εμπορική περιοχή, και φαινόταν να στοχεύει στην καφετέρια ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα.

#Update: Just in – Video of the minivan driving intentionally into a crowd of people sitting outside the seating area of the cafe/restaurant, injuring at least 6 people before fleeing the scene in #Brussels in #Belgium. pic.twitter.com/8vJdvVjnCX

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) August 26, 2022