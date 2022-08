Τζόκοβιτς: «Δυστυχώς, δεν μπορώ να ταξιδέψω στη Νέα Υόρκη»

Οριστικά και αμετάκλητα ο Νόβακ Τζόκοβιτς ενημερώθηκε πως δεν θα συμμετέχει στην κλήρωση του US Open. Όπως αναμενόταν δεν άλλαξε τίποτα με τα όσα ισχύουν σχετικά με την απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ από αλλοδαπούς που δεν έχουν εμβολιαστεί κι έτσι ο Σέρβος θα μείνει στην πατρίδα του. Οι Αμερικανοί από προχθές το προανήγγειλαν μέσω της… αφίσας της διοργάνωσης όπου έλειπε ο Σέρβος, που με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι θα απουσιάσει από το τελευταίο grand slam της χρονιάς.

«Δυστυχώς, δεν μπορώ να ταξιδέψω στη Νέα Υόρκη για το US Open. Σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα στήριξης. Καλή τύχη σε όλους τους συναδέλφους μου! Θα κρατήσω την καλή μου φόρμα και τη θετική ενέργεια και θα περιμένω για μια άλλη ευκαιρία να αγωνιστώ ξανά. Τα λέμε σύντομα κόσμε του τένις» έγραψε ο Τζόκοβιτς.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022