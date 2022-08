New York Times – υποκλοπές: Τι έγραφε ο αρθρογράφος το 2020

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε το άρθρο του Αμερικανού δημοσιογράφου Αλεξάντερ Κλαπ στους New York Times, το οποίο αναφέρεται με επικριτικό τρόπο στην πολιτική κατάσταση στη χώρα μετά τις αποκαλύψεις για την παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη. “Η σήψη του επιτελικού παρακράτους και των παράνομων παρακολουθήσεων γίνονται πρωτοσέλιδο στα διεθνή ΜΜΕ”, σημειώνει σε σχετικό του tweet ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στο άρθρο με τίτλο: “The rot at the heart of Greece Is now clear for everyone to see” (σ.σ. “Η σήψη στην καρδιά της Ελλάδας είναι πλέον ορατή σε όλους”). Με δήλωσή του στην οποία αναφέρει ότι “η άποψη ενός guest αρθρογράφου δεν απηχεί την άποψη μιας εφημερίδας”, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντά στην ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Επισημαίνει ακόμη πως πρόκειται για τον ίδιο δημοσιογράφο που το 2020 κατήγγειλε διεθνώς τη χώρα μας επειδή υπερασπιζόταν τα σύνορά της.

Στη δήλωσή του αναλυτικά ο κ. Οικονόμου αναφέρει:

“Κύριε Τσίπρα μην εκτίθεστε. Η άποψη ενός guest αρθρογράφου δεν απηχεί την άποψη μιας εφημερίδας. Ξέρουμε ότι προκειμένου να πλήξετε την κυβέρνηση, εσείς και οι φίλοι σας, αδιαφορείτε για τη χώρα. Κατά σύμπτωση ο δημοσιογράφος που κάνετε σήμερα “σημαία”, είναι ο ίδιος που τον Μάρτιο του 2020 κατήγγελλε διεθνώς την Ελλάδα επειδή υπερασπιζόταν τα σύνορά της”.

Τι έγραφε το 2020 ο Αλεξάντερ Κλαπ για το μεταναστευτικό και την Ελλάδα

Τον Μάρτιο του 2020 ο Αλεξάντερ Κλαπ είχε γράψει ένα άρθρο με τίτλο “Europe turns its back on refugees – an its own values” (“Η Ευρώπη γυρνά την πλάτη στους πρόσφυγες και στις δικές της αξίες”) στους New York Times, αναφερόμενος στην μεταναστευτική κρίση εκείνης της περιόδου, που έπληττε την Ευρώπη με κυματοθραύστη την Ελλάδα.

Σε σημεία του άρθρου ο δημοσιογράφος περιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο η χώρα προσπαθούσε να αποκρούσει τα κύματα μεταναστών, που έφταναν κατά χιλιάδες στα σύνορα με την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να αντιστέκεται στις αθρόες ροές, υπερασπιζόμενη τα σύνορά της, αλλά και όλης της Ευρώπης.

“Σήμερα, η Ευρώπη έχει καταλήξει σε μια άλλη εξήγηση για τον λόγο που οι πρόσφυγες δεν μπορούν πλέον να περάσουν τα σύνορά της: την ιερότητα της ελληνικής εθνικής ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε στην Ελλάδα -το κράτος μέλος που πριν από λίγο καιρό απειλούσε να αποβάλει από τις τάξεις της- το δικαίωμα να υπερασπίζεται τα σύνορα και την εθνική της κυριαρχία”, ανέφερε με ειρωνικό ύφος στο άρθρο του. Μάλιστα, έκανε λόγο για “Έλληνες εκδικητές κατά μήκος του Έβρου, που είχαν αρχίσει να περιπολούν την ύπαιθρο τη νύχτα με κυνηγετικά σκυλιά, χωρίς να εμποδίζονται από τις τοπικές αρχές”.