Viral: Ηρωίδες γυναίκες συγκράτησαν μίνι βαν που θα έπεφτε πάνω τους

Δύο γυναίκες στην Τουρκία απαθανατίστηκαν να συγκρατούν μόνες τους ένα βαν για να μην πέσει πάνω τους. Δύο γυναίκες βρίσκονταν έξω από ένα βαν, ενώ βοηθούσαν έναν άντρα να ξεφορτώσει το όχημα. Ο άνδρας ξεφόρτωνε πράγματα από το πίσω μέρος του οχήματος, όταν το χειρόφρενο, για άγνωστο λόγο, λύθηκε και το βανάκι ξεκίνησε να κυλά προς τα πίσω, παίρνοντας κλίση προς τα δεξιά, έτοιμο να «τουμπάρει».

Τότε οι δύο γυναίκες με τα χέρια τους έβαλαν αντίσταση και κατάφεραν να το κρατήσουν ώστε να μην αναποδογυρίσει πάνω τους, ενώ ο άντρας, πέφτοντας, έφυγε από το πίσω μέρος του οχήματος. Ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα, ένας άλλος άνδρας ήρθε να συνδράμει και… τέλος καλό όλα καλά για τις δύο γυναίκες. Τον άνδρα που ήταν μέσα στο όχημα τον «κατάπιε η γη», καθώς μετά την πτώση του εξαφανίστηκε, αφήνοντας μόνες τις δύο γυναίκες.

VIDEO — Woman power: 2 female passengers stop minivan from overturning with bare hands in Türkiye’s Bursa while driver who forgot to put handbrake on and was unloading baggage barely escapes being crushed pic.twitter.com/jBhJxsUdJF

— DAILY SABAH (@DailySabah) August 23, 2022