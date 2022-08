Το γκολ της χρονιάς στις ΗΠΑ από τερματοφύλακα (vid)

To γκολ της χρονιάς επετεύχθη στο ματς της Ομάχα με την Νορθ Καρολάινα στο πλαίσιο της αγωνιστικής της USL League One από τον γκολκίπερ των γηπεδούχων, Κέβιν Πιεντραΐτα.

Απολαύστε το απίθανο γκολ του γκολκίπερ της Ομάχα, Κέβιν Πιεντραΐτα, τριάντα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα:

This goalkeeper really scored from his own box 🤯

(via @Union_Omaha)pic.twitter.com/vBK2g3oprL

— B/R Football (@brfootball) August 21, 2022